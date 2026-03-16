Μπαρτσελόνα: Επανεκλογή Λαπόρτα στην προεδρία με... περίπατο

Ο νυν πρόεδρος των «μπλαουγκράνα», ετοιμάζεται για την τρίτη του θητεία στην Μπαρτσελόνα, μετά από τις περιόδους 2003-2010 και 2021-2026, με τα exit polls να δείχνουν την κυριαρχία του Λαπόρτα.
Μετά την καταμέτρηση του 74.5% των ψήφων, έλαβε ποσοστό 68.47%, έναντι 29.52% του Φοντ, με τον αντίπαλο του Λαπόρτα να αποδέχεται το αποτέλεσμα, δίνοντας συγχαρητήρια στον πρόεδρο της Μπαρτσελόνα για την επανεκλογή του.
ELECTIONS 2026 🗳💙❤️— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 15, 2026
ℹ Final stretch of the vote count. pic.twitter.com/cc01r2WwM6