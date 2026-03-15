Η Στουτγκάρδη πήρε το ντέρμπι με τη Λειψία και το προβάδισμα για το Champions League

Σημαντικό προβάδισμα έναντι της Λειψίας στη μάχη για την έξοδο στο Champions League της επόμενης περιόδου απέκτησε η Στουτγκάρδη μετά την αποψινή της νίκη επί των «κόκκινων ταύρων» με 1-0.

Η αναμέτρηση με την οποία έπεσε η «αυλαία» της 26ης αγωνιστικής της Bundesliga κρίθηκε από το γκολ του Ουντάβ στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου.

Με γκολ του Νοτιοκορεάτη, Γου-Γέονγκ, στο 90'+2 η Ουνιόν Βερολίνου επικράτησε με 1-0 εκτός έδρας της Φράιμπουργκ κι επί της ουσίας «καθάρισε» με την παραμονή της στην Bundesliga, ενώ απομένουν οκτώ αγωνιστικές για το φινάλε της σεζόν.

Τεράστιο βήμα για την παραμονή της έκανε η Μάιντς, επικρατώντας 2-0 της Βέρντερ στη Βρέμη. Η ομάδα του Ουρς Φίσερ ξεπέρασε τόσο τη σημερινή της αντίπαλο, όσο και την Κολωνία, και ανέβηκε στη 13η θέση της κατάταξης, ενώ αντίθετα οι ηττημένοι υποχώρησαν στην 15η, μόλις ένα βαθμό πάνω από αυτή που οδηγεί σε μπαράζ παραμονής και στο +4 από τον απευθείας υποβιβασμό.