Αναστασίου: «Είναι κρίμα αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο»

Ο τεχνικός του Παναιτωλικού μετά την ισοπαλία με 0-0 με τον Παναθηναϊκό τόνισε πως η ομάδα του το πάλεψε αλλά δεν είχε καθαρό μυαλό.

Ο Γιάννης Αναστασίου στάθηκε στο γεγονός πως ο Παναιτωλικός ήθελε πολύ το νικηφόρο αποτέλεσμα όμως χωρίς να βάλει γκολ δεν μπορεί να πάρει κάτι παραπάνω

Οι δηλώσεις του Έλληνα προπονητή

«Είναι δύσκολο να πεις ότι θα πάρεις 0-0 στην Λεωφόρο από αυτόν τον Παναθηναϊκό. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια το θέλαμε αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Αν δεν βάζουμε γκολ με τις μεγάλες ομάδες δεν έχεις πολλές ευκαιρίες.

Κρίμα γιατί κάναμε μεγάλη προσπάθεια, αλλά σε πολλά παιχνίδια φέτος πληρώνουμε ότι δεν έχουμε καθαρό μυαλό και στην σωστή επιλογή πολλές φορές. Αν δεν βάζεις γκολ δεν μπορείς να αναμένεις πολλά πράματα».