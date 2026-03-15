Κριτική Παναθηναϊκού: «Κέρβερος» ο Κότσαρης, δραστήριος ο Ζαρουρί, πολύ καλή εικόνα ο Τσιριβέγια

Ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος 0-0 με τον Παναιτωλικό και το SDNA σχολιάζει την απόδοση των παικτών του Ράφα Μπενίτεθ. «Κέρβερος» ο Κότσαρης, πολύ δραστήριος ο Ζαρουρί, άκρως ενθαρρυντική η επιστροφή του Τσιριβέγια.

Κωνσταντίνος Κότσαρης: Έκανε σπουδαίες επεμβάσεις στο δεύτερο ημίχρονο και διατήρησε το «0» στην εστία του, πραγματοποιώντας πολύ καλή εμφάνιση.

Χάβι Ερνάντεθ: Ο Μπενίτεθ τον έβαλε στο κέντρο της τριάδας στην άμυνα και ο Ισπανός ανταπεξήλθε απόλυτα στα καθήκοντά του, είχε πολύ καλές τοποθετήσεις και μάλιστα έφτιαξε παιχνίδι με ωραίες, μακρινές μπαλιές.

Αχμέντ Τουμπά: Σταθερός ανασταλτικά ο Αλγερινός, που έβγαινε πολύ ψηλά για να πρεσάρει, έκλεψε μπάλες κοντά στην αντίπαλη περιοχή και συμμετείχε στο build-up.

Γιώργος Κάτρης: Ταλαιπωρήθηκε από τον Ματσάν, αν και είχε κάποιες πολύ καλές αμυντικές ενέργειες. Δεν πήρε τόσα ανεβάσματα όσα ο Τουμπά και επικεντρώθηκε κυρίως στα καθήκοντά του στα μετόπισθεν.

Ανάς Ζαρουρί: Από τους πιο δραστήριους παίκτες της ομάδας, με τις περισσότερες επιθέσεις να είναι από την πλευρά του. Πήγε σε ατομικές ενέργειες, έκανε ντρίμπλες, έβγαλε καλές σέντρες και ταλαιπώρησε πολύ τους αντιπάλους του, φτιάχνοντας τις περισσότερες ευκαιρίες των συμπαικτών του.

Παύλος Παντελίδης: Ορεξάτος και ο Έλληνας άσος, που πήρε την δεξιά πτέρυγα και είχε την πρώτη καλή ευκαιρία του αγώνα, με δυνατό σουτ που απέκρουσε ο Κουτσερένκο. Πλην αυτής της φάσης ωστόσο δεν φάνηκε όσο θα ήθελε.

Σωτήρης Κοντούρης: Τα πήγε καλά στην μεσαία γραμμή, έχοντας κερδισμένες μονομαχίες και σωστές τοποθετήσεις, ενώ πατούσε περιοχή και βοηθούσε αρκετά στην κυκλοφορία.

Μούσα Σισοκό: Και ο Γάλλος άσος κέρδισε μονομαχίες και κατοχές στην μεσαία γραμμή, ενώ είχε συμμετοχή στο build-up του Παναθηναϊκού, δίχως πάντως να ξεχωρίσει. Στο τελευταίο μισάωρο έπαιξε δεξιά στην πτέρυγα, δείχνοντας και εκεί καλή εικόνα.

Φίλιπ Τζούρισιτς: Δεν μπήκε ιδιαίτερα στο πνεύμα του αγώνα ο Σέρβος, δεν του πήγε το παιχνίδι όπως θα ήθελε και δεν προσέφερε κάτι ουσιαστικό στους «πράσινους», αν και είχε μια πολύ καλή ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο.

Σαντίνο Αντίνο: Πάρα πολύ τρέξιμο για τον Αργεντινό, που είχε συνεργασίες με τον Ζαρουρί και εντυπωσίασε αρκετές φορές την Λεωφόρο με τα υποδειγματικά του κοντρόλ.

Κάρολ Σφιντέρσκι: Δεν τροφοδοτήθηκε ποτέ με καλές προϋποθέσεις κι έτσι ήταν ακίνδυνος για την εστία του Κουτσερένκο στο πρώτο ημίχρονο. Στην επανάληψη ήταν πιο δραστήριος και είχε μια μεγάλη ευκαιρία.

Πέδρο Τσιριβέγια: Επανεμφάνιση για τον Ισπανό χαφ, που ζητούσε διαρκώς την μπάλα και κατά κανόνα έκανε καλές επιλογές, δείχνοντας πολύ ενθαρρυντική εικόνα ενόψει της συνέχειας της σεζόν.

Αντριάνο Γιάγκουσιτς: Πήρε χρόνο συμμετοχής ο Κροάτης, που ήταν ενεργητικός, ταλαιπώρησε την αντίπαλη άμυνα, αλλά τελικά δεν προσέφερε κάτι ουσιαστικό.

Μανώλης Σιώπης: Με τον Παναθηναϊκό να έχει σχεδόν μόνιμα την μπάλα στο διάστημα που αγωνίστηκε δεν φάνηκε ιδιαίτερα.

Τόνι Βιλένα: Χρησιμοποιήθηκε από τον Μπενίτεθ και εξελίχθηκε στον... μοιραίο του Παναθηναϊκού, σπαταλώντας τεράστιες ευκαιρίες για να βρει δίχτυα στα τελευταία λεπτά.

Μίλος Πάντοβιτς: Έπαιξε για λίγο και δεν μπορεί να κριθεί.