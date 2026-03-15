Ποδοσφαιριστής στην Ρωσία ομολόγησε ότι δολοφόνησε γυναίκα

Ποινή κάθειρξης έως και 15 ετών αντιμετωπίζει ο 20χρονος ποδοσφαιριστής Ντανίλ Σεκάτς, ο οποίος ομολόγησε ότι σκότωσε μια γυναίκα επιχειρηματία μέσα στο διαμέρισμά της στη Μόσχα.

Ο 20χρονος ποδοσφαιριστής Ντανίλ Σεκάτς ο οποίος στο παρελθόν είχε αγωνιστεί στις μικρές εθνικές ομάδες της Ρωσίας, ομολόγησε ότι σκότωσε γυναίκα επιχειρηματία.

Ο νεαρός στην κατάθεση του ανέφερε τα εξής: «Τα ομολογώ όλα και μετανιώνω».

Ο Σεκάτς αγωνιζόταν μέχρι πρόσφατα στη δεύτερη ομάδα της Ουράλ. Σύμφωνα με πηγές του συλλόγου που μίλησαν σε ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων, ο νεαρός αμυντικός είχε αποχωρήσει από την ομάδα λίγες ημέρες πριν, ισχυριζόμενος ότι επρόκειτο να ταξιδέψει στη Μόσχα για σπουδές. Κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής του πορείας είχε επίσης περάσει από τη Λοκομοτίβ Μόσχας.