Ψηλοκρεμαστή κεφαλιά του Τζούρισιτς, ο Κουτσερένκο είπε «όχι» (vid)

Στο 75’ ο Σισοκό έβγαλε τη σέντρα από δεξιά, ψηλοκρεμαστή κεφαλιά του Τζούρισιτς στο δεύτερο δοκάρι, ο Κουτσερένκο εντυπωσιακά απέκρουσε σε κόρνερ.

Η ευκαιρια του Τζούρισιτς