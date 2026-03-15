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Ψηλοκρεμαστή κεφαλιά του Τζούρισιτς, ο Κουτσερένκο είπε «όχι» (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στο 75’ ο Σισοκό έβγαλε τη σέντρα από δεξιά, ψηλοκρεμαστή κεφαλιά του Τζούρισιτς στο δεύτερο δοκάρι, ο Κουτσερένκο εντυπωσιακά απέκρουσε σε κόρνερ.

Η ευκαιρια του Τζούρισιτς

Ψηλοκρεμαστή κεφαλιά του Τζούρισιτς, ο Κουτσερένκο είπε «όχι» (vid)