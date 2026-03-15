Σουτ του Γιάγκουσιτς, η μπάλα κόντραρε σε αμυντικούς (vid)

Στο 65' ο Ζαρουρί έδωσε πάσα στον Γιάγκουσιτς μέσα στην περιοχή και αριστερά, αλλά το δυνατό σουτ του τελευταίου κόντραρε σε σώματα αμυντικών.

Το σουτ του Γιάγκουσιτς