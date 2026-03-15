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Σουτ του Γιάγκουσιτς, η μπάλα κόντραρε σε αμυντικούς (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στο 65' ο Ζαρουρί έδωσε πάσα στον Γιάγκουσιτς μέσα στην περιοχή και αριστερά, αλλά το δυνατό σουτ του τελευταίου κόντραρε σε σώματα αμυντικών.

Το σουτ του Γιάγκουσιτς

Σουτ του Γιάγκουσιτς, η μπάλα κόντραρε σε αμυντικούς (vid)