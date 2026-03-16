To top-10 της αγωνιστικής με καρέ από Έλληνες, ρεκόρ και το γκολ της χρονιάς!

Κάθε Δευτέρα το SDNA σας παρουσιάζει το top-10 του Σαββατοκύριακου στα ευρωπαϊκά γήπεδα.

«Γεμάτο» μενού και αυτή την αγωνιστική στα γήπεδα της Ευρώπης…

Έφτασε τα 10 γκολ στην Serie A ο Δουβίκας, Kόμο για Champions League

Συνεχίζεται η υψηλή πτήση για την Κόμο. Η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας, που ήδη βρίσκεται στα ημιτελικά του Coppa Italia, έπαιζε «τελικό» για το Champions League με την Ρόμα και παρότι βρέθηκε να χάνει από νωρίς γύρισε το ματς (2-1) και 9 αγωνιστικές πριν το φινάλε, είναι μόνη 4η με φόντο το «θαύμα»! Τα 10 γκολ μόνο στο πρωτάθλημα έφτασε ο Τάσος Δουβίκας, που είναι 2ος σκόρερ της Serie A, έχοντας λιγότερα μόνο από τον Λαουτάρο Μαρτίνες.

10 - Before Tasos Douvikas (10 goals), the last #Como player with 10+ goals in a #SerieA season was Stefano Borgonovo (10, in 1985/86). The 1999-born player is also the first foreign player for the Lariani to score 10+ goals in a single top-flight season. Aries.#Comoroma pic.twitter.com/aIlYiXPz66 — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 15, 2026



Το γκολ της χρονιάς έβαλε ο Αρντά Γκιουλέρ της Ρεάλ!

Λίγο πριν πάει στο Μάντσεστερ για να υπερασπιστεί το 3-0 κόντρα στην Σίτι για τους «16» του Champions League, η Ρεάλ Μαδρίτης διέλυσε εντός έδρας την Έλτσε (4-1) και κρατήθηκε στη μάχη του τίτλου. Δεν είναι όμως αυτό που θα θυμούνται οι fans των Merengues, αλλά το αδιανότητο υπερτεμάχιο του Αρντά Γκιουλέρ. Και ο Βαλβέρδε έβαλε καταπληκτικό γκολ, όμως αυτό του Τούρκου είναι πραγματικά σπάνιο αφού σούταρε πίσω από σέντρα και νίκησε τον αντίπαλο keeper, με την απόσταση να καταγράφεται στα 68 μέτρα και να δημιουργεί ρεκόρ στην ιστορία της μεγάλης κατηγορίας του ισπανικού ποδοσφαίρου.



🚨🇪🇸 ARDA GULER SCORES FROM HIS OWN HALF TO MAKE IT FOUR FOR REAL MADRID! 🤯



Real Madrid 4-1 Elche.pic.twitter.com/xyunZDNVY8 — Tekkers Foot (@tekkersfoot) March 14, 2026

Για ακόμα μια φορά ο Χρήστος Τζόλης έδειξε την αξία και την κλάση του. Ο Έλληνας επιθετικός σκόραρε και πάλι για την Μπριζ και την κράτησε «ζωντανή» στη μάχη του τίτλου στο πρωτάθλημα του Βελγίου. Ο 24χρονος, μόλις στο 6' του εκτός έδρας αγώνα με την Βέστερλο, έφυγε στην κόντρα, κουβάλησε την μπάλα για το μισό γήπεδο, πέρασε τον τερματοφύλακα και τελείωσε τη φάση εκπληκτικά με πλασέ οριζόντιο-και-μέσα. Η Μπριζ επικράτησε με 1-2 και ο Χρήστος έφτασε τα 9 γκολ στο πρωτάθλημα [έχει και 11 ασίστ] και τα 14 σε όλες τις διοργανώσεις τη σεζόν που διανύουμε.

🇧🇪 Pro League



Westerlo 0-1 Club Bruges



Christos Tzolis 🇬🇷 pic.twitter.com/ew2k28C3EM — Football ⚽️ All Goals in the World (@AllGoalsWorld) March 14, 2026



Τεράστια νίκη στο φινάλε και προβάδισμα τίτλου η Άρσεναλ!

Ματς-όνειρο ήταν αυτό το απόγευμα του Σαββάτου (14/03) για την Άρσεναλ στο Emirates με happy-ending. Οι Gunners ζορίστηκαν κόντρα στην Έβερτον που τα έδωσε όλα και βρέθηκε κοντά στο να γίνει ρυθμιστής του τίτλου, αλλά αυτό δεν συνέβη. Ο Μίκελ Αρτέτα έριξε στο 74' στο ματς τον 16χρονο, Μαξ Ντάουμαν, και εκείνος έφτιαξε το πρώτο γκολ στο 89' και πέτυχε το δεύτερο στο 97' σε ένα 2-0 που έφερε την υπογραφή του. Στο +9 με ένα ματς περισσότερο από την Σίτι είναι πλέον οι Λονδρέζοι.

Showing our mettle.



Enjoy highlights from our dramatic late win over Everton 🎬 pic.twitter.com/Jp5ERLRNev — Arsenal (@Arsenal) March 14, 2026



Έκανε ζημιά στην Σίτι και «δώρο» στην... πρώην ο Μαυροπάνος

Πιθανότατα την καλύτερη και πιο αξιομνημόνευτη εμφάνισή του στην Premier League πραγματοποίησε το Σάββατο (14/03) ο Ντίνος Μαυροπάνος. Ο Έλληνας στόπερ ήταν εκπληκτικός και στις δύο πλευρές του γηπέδου για την Γουέστ Χαμ καθώς έκανε το 1-1 κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι και βοήθησε την ομάδα του να το κρατήσει μέχρι το φινάλε. Έτσι, ο Έλληνας βοήθησε την πρώην ομάδα του, Άρσεναλ, να μείνει στο +9 από τους Cityzens με αγώνα περισσότερο, ενώ η νυν, συνεχίζει δυναμικά για την παραμονή στην Premier League. Προφανώς, ήταν ο MVP της αναμέτρησης.

A thumping header from Dinos 😤 pic.twitter.com/Xs8kF1Asyb — West Ham United (@WestHam) March 15, 2026



Χατ-τρικ Ραφίνια, 5άρα και σταθερά +4 η Μπαρτσελόνα

Δεν άφησε τη διαφορά να είναι στον έναν βαθμό από την Ρεάλ Μαδρίτης για πολύ η Μπαρτσελόνα, η οποία περίμενε την Σεβίλλη για… εκδίκηση, αφού είχε χάσει 4-1 στον πρώτο γύρο. Ο Χάνζι Φλικ έδωσε ανάσες στον Λαμίν Γιαμάλ ενόψει Champions League και Νιούκαστλ και την δουλειά την έκανε με χατ-τρικ και δύο πέναλτι ο Ραφίνια για το τελικό 5-2 στο Camp Nou.

RAPHINHA 9'

RAPHINHA 21'

RAPHINHA 51' pic.twitter.com/Z2gPM9Rxb4 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 15, 2026



Έχασε την ευκαιρία η Λανς, πρώτη χωρίς να παίξει η Παρί

Η Λανς δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι ο αγώνας της Παρί Ζερμέν με την Ναντ αναβλήθηκε και να περάσει την κορυφή της βαθμολογίας με αγώνα περισσότερο. Αντίθετα, ηττήθηκε στην έδρα της Λοριάν με 2-1 και έμεινε στο -1 από την PSG η οποία χωρίς κανένα άγχος πλέον θα κάνει focus στη ρεβάνς με την Τσέλσι για τους «16» του Champions League.

🏁 Tombé face à une formation bretonne très compacte dans son camp et réaliste dans la moitié artésienne, le Racing a manqué de réussite cet après-midi et s'incline au Moustoir. @FCLorient 2⃣-1⃣ RC Lens#FCLRCL pic.twitter.com/9484FqJjKf — Racing Club de Lens (@RCLens) March 14, 2026



Απίστευτο «κάζο» για την Λίβερπουλ με την Τότεναμ των… άπειρων απουσιών

Η Τότεναμ είχε περίπου 15 απουσίες, ο προπονητής της, Ιγκόρ Τούντορ, μπέρδεψε τον ομόλογό του και χαιρέτισε έναν άλλο καραφλό. Κι όμως, παρά την τραγική αυτή κατάσταση, οι Spurs κατάφεραν να φύγουν με βαθμό από το Anfield με γκολ στο 90’. Οι Reds ήταν έτοιμοι να ανέβουν μόνοι 4οι μετά τη νέα φαουλάρα του Σόμποζλαϊ [4ο φέτος στην PL], όμως ο Ριτσάρλισον είχε διαφορετική γνώμη και χάρισε στην ομάδα του πολύτιμο βαθμό (1-1) που την έφερε στο +1 από τη… ζώνη του υποβιβασμού.

Richy at the death 🔥 pic.twitter.com/FmVCWomGGH — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 15, 2026

Igor Tudor thought this random bald man was Slot 😭😭😭pic.twitter.com/lyaxwapxib — Anfield Edition | æ (@AnfieldEdition) March 15, 2026



Σκόραρε ο Κουλιεράκης

Βρήκε και πάλι δίχτυα στην Bundesliga ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης. Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός, έναν μήνα μετά το πρώτο του γκολ στην Bundesliga, το έκανε ξανά, αυτή τη φορά στον εκτός έδρας αγώνα με την Χόφενχαϊμ. Ο 22χρονος άνοιξε το σκορ στο 64' με κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Έρικσεν, σε ένα ματς που έληξε 1-1.

⏱️ 64’ | HE RISES, HE FINISHES! WE LEAD 🔥



Konstantinos Koulierakis with a CLUTCH header from an Eriksen corner! 🇬🇷🐺

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0-1 #TSGWOB#VfLWolfsburg 🟢⚪️ https://t.co/6pxcNo5kcF pic.twitter.com/dZP8cnuoaV — VfL Wolfsburg EN/US 🇬🇧 🇺🇸 (@VfLWolfsburg_EN) March 14, 2026

Πέταξε το «δώρο» της Αταλάντα η Μίλαν και ο τίτλος πάει στην Ίντερ

Το Σάββατο η Ίντερ είχε εντός έδρας απώλεια με την Αταλάντα (1-1) και η Μίλαν είχε την ευκαιρία με νίκη στο Olimpico κόντρα στην Λάτσιο να μειώσει τη διαφορά από την κορυφή στους 5 βαθμούς. Αντί όμως να κατέβει η διαφορά από τους 7, αυξήθηκε στους 8 αφού οι Rossoneri ηττήθηκαν στην Αιώνια Πόλη με 1-0 από την ομάδα του Μαουρίτσιο Σάρι των πολλών απουσιών και χρειάζονται πλέον ένα «θαύμα» για να γυρίσουν την κατάσταση.