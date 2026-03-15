Χλιαρό σουτ του Παντελίδη, ευκαιρία για Παναθηναϊκό (vid)

Στο 57’ ο Παναθηναϊκός επιτέθηκε με αξιώσεις αλλά το σουτ του Παντελίδη μέσα στην περιοχή και δεξιά ήταν αδύναμο και μπλόκαρε ο Κουτσερένκο.

Το σουτ του Παντελίδη