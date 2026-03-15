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Οι διαμαρτυρίες για πέναλτι σε μαρκάρισμα του Μπουχαλάκη στον Τζούρισιτς (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, ο Παναθηναϊκός ζήτησε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Μπουχαλάκη στον Τζούρισιτς αλλά διαιτητής και VAR είχαν αντίθετη άποψη.

Η επίμαχη φάση

Οι διαμαρτυρίες για πέναλτι σε μαρκάρισμα του Μπουχαλάκη στον Τζούρισιτς (vid)