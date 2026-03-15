Απείλησε με Ματσάν στο φινάλε του ημιχρόνου ο Παναιτωλικός (vid)

Στο 45’ ο Ματσάν μπήκε στην περιοχή από αριστερά, σούταρε δυνατά με το δεξί, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο άουτ από το αριστερό δοκάρι.

Η ευκαιρία του Ματσάν