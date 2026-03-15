Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Απείλησε με Ματσάν στο φινάλε του ημιχρόνου ο Παναιτωλικός (vid) 15-03-2026 22:05 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Παναθηναϊκός Παναιτωλικός 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 45’ ο Ματσάν μπήκε στην περιοχή από αριστερά, σούταρε δυνατά με το δεξί, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο άουτ από το αριστερό δοκάρι. Η ευκαιρία του Ματσάν Διακοπές χωρίς να «ματώσεις» οικονομικά: Εκεί που οι παραλίες είναι αμέτρητες, η ζωή πάμφθηνη και η ξαπλώστρα δεν χρεώνεται ποτέ menshouse.gr Έκπληξη με την κατάθεση πρότασης νόμου για τη 13η σύνταξη instanews.gr Μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου: Πότε αποφυλακίζεται τελικά ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος instanews.gr Γυπαετός Τσελίκας σε επικό «πέσιμο» σε λουόμενη στον αέρα του ΣΚΑΪ – Το viral στιγμιότυπο (Vid) dailymedia.gr Η καλύτερη καλοκαιρινή μεταγραφή του ΠΑΟ menshouse.gr «Δεν έχουμε κάτι για σένα, αντίο! – Δεν είμαι στα κυκλώματα εγώ»: Το άκομψο «κόψιμο» της Ιωάννας Τούνη από τα MAD Awards dailymedia.gr Η παιχτάρα που όλοι γουστάρουν, αλλά δεν χωράει στην ΑΕΚ menshouse.gr Κουίζ «Βιολογία»: 10 απλές ερωτήσεις που θα σου δείξουν ότι δεν ξέρεις ούτε τα βασικά που έμαθες στο σχολείο menshouse.gr Απείλησε με Ματσάν στο φινάλε του ημιχρόνου ο Παναιτωλικός (vid) SHARE