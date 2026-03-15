Αντίπαλος ΑΕΚ: Διπλό τίτλου με νέο προπονητή για την Τσέλιε!

Στην πρεμιέρα του Βίκτορ Καμπέλος στον πάγκο της, η Τσέλιε επικράτησε με 0-1 της Κόπερ και πατάει πιο γερά στην κορυφή.

Φρένο στις τρεις διαδοχικές ήττες σε όλες τις διοργανώσεις έβαλε η Τσέλιε, που λίγες ημέρες πριν τον επαναληπτικό με την ΑΕΚ για τους 16 του Conference League βρήκε μία αφορμή για να χαμογελάει.

Στο ντεμπούτο του Βίκτορ Καμπέλος στον πάγκο της, η αντίπαλος της Ένωσης επικράτησε εκτός έδρας 0-1 της Κόπερ και άνοιξε την διαφορά από την Μάριμπορ στο +7.

Σκόρερ του μοναδικού τέρματος σε ένα κακό ματς με λίγες φάσεις ήταν ο Χρκα στο 19ο λεπτό, ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι η Τσέλιε έχασε με τραυματισμό τον τερματοφύλακα της Κόλαρ, μόλις στο 6ο λεπτό.