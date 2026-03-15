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Η παρακάμερα του Ολυμπιακού από τη νίκη στο Παγκρήτιο (vid)

Ποδόσφαιρο
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Δείτε την «ερυθρόλευκη» παρακάμερα από την εύκολη νίκη του Ολυμπιακού με 0-3 απέναντι στον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο του Ηρακλείου.

 

Η παρακάμερα του Ολυμπιακού από τη νίκη στο Παγκρήτιο (vid)