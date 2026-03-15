Η Μπάγερν Μονάχου έμεινε χωρίς τερματοφύλακες

Η Μπάγερν Μονάχου είναι σε δύσκολη κατάσταση όσον αφορά τη θέση του τερματοφύλακα, αφού τέσσερις παίκτες της ομάδας είναι τραυματίες.

Αν και η ομάδα βρίσκεται κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και έχει ουσιαστικά πάρει την πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League, τα προβλήματα τραυματισμών έχουν δημιουργήσει μεγάλο πονοκέφαλο.

Στον αγώνα με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν, ο Σβεν Ούλραϊχ επέστρεψε στην αγωνιστική δράση μετά από περίπου ενάμιση χρόνο απουσίας, αλλά τραυματίστηκε ξανά, αντιμετωπίζοντας μυϊκό πρόβλημα. Την ίδια στιγμή, εκτός δράσης βρίσκονται και οι Μάνουελ Νόιερ, Γιόνας Ούρμπιγκ και Λέον Κλάνατς.

Εξαιτίας αυτής της κατάστασης, ο προπονητής της ομάδας Βενσάν Κομπανί εξετάζει λύσεις από τις ακαδημίες.

Για την ακρίβεια, ο 16χρονος τερματοφύλακας Λέον Πρέσκοτ από την ομάδα Κ19 έχει πολλές πιθανότητες να κάνει το ντεμπούτο του στη ρεβάνς απέναντι στην Αταλάντα.