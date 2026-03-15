Bild: «Η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για τον Μάρβιν Ντουκς»

Στην μεταγραφική ατζέντα της ΑΕΚ φέρνει τον Μάρβιν Ντουκς γερμανικό δημοσίευμα.

Η Bild συγκεκριμένα τονίζει πως η Ένωση και η Ρεάλ Σοσιεδάδ, είναι ανάμεσα στις ομάδες που έχουν ρωτήσει για τον 32χρονο φορ. Βεβαίως η ΑΕΚ διαθέτει δύο σέντερ φορ που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και ειναι βασικότατοι, Γιόβιτς και Βάργκα, συν τον Ζίνι που ειναι εναλλακτική κάτι που σημαίνει πως δύσκολα μπορεί να κινηθεί για φορ το καλοκαίρι άρα και το σενάριο για Ντουκς πιθανόυτατα δεν έχει βάση.



Αναλυτικά το δημοσίευμα και όσα ισχυρίζεται η Bild:

«Ο Μάρβιν Ντουκς συνεχίζει να προκαλεί αίσθηση στην Αγγλία – και να τραβά το ενδιαφέρον πολύ πέρα από το νησί!

Ο επιθετικός μετακινήθηκε από τη Βέρντερ Βρέμης στη Μπέρμιγχαμ Σίτι της Τσάμπιονσιπ το περασμένο καλοκαίρι. Από τότε έχει σταθερή απόδοση: τη φετινή σεζόν ο Ντούκς μετρά ήδη 11 γκολ και 2 ασίστ. Ένα δυνατό στατιστικό – ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι έχασε χρόνο λόγω τραυματισμού και σε ορισμένα παιχνίδια πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή.

Το Σάββατο ο Ντουκς έστειλε ακόμη ένα μήνυμα. Στην ισοπαλία 1-1 απέναντι στη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, ο επιθετικός σκόραρε με ένα εντυπωσιακό απευθείας φάουλ, ένα γκολ που οι φίλαθλοι της Βέρντερ Βρέμης θυμούνται πολύ καλά από την εποχή που φορούσε τη φανέλα της ομάδας τους. Πίσω από τις εμφανίσεις του πρώην παίκτη της Βέρντερ στην Αγγλία βρίσκεται επίσης πολλή δουλειά εκτός γηπέδου.

Ο Ντουκς έχει δουλέψει εντατικά τους τελευταίους μήνες πάνω στη φυσική του κατάσταση. Το εξαντλητικό πρόγραμμα στην Αγγλία , χωρίς πραγματική χειμερινή διακοπή –απαιτεί τα πάντα από τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Ο επιθετικός αντέδρασε με προσαρμοσμένη διατροφή και ένα ακόμη πιο επαγγελματικό πλάνο προπόνησης. Και αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο διεθνώς.

Σύμφωνα με τη Bild, μεταξύ άλλων η ΑΕΚ και η Ρεάλ Σοσιεδάδ ρώτησαν πρόσφατα για την περίπτωση του επιθετικού. Υπάρχει επίσης ενδιαφέρον από το MLS των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ντουκς παραμένει ένας περιζήτητος παίκτης στην αγορά, έχοντας πλέον αποδείξει ότι μπορεί να αποδώσει και στο εξωτερικό.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι δύο σύλλογοι της Μπουντεσλίγκα είχαν ήδη ενδιαφερθεί για τον επιθετικό κατά τη διάρκεια της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, ρωτώντας για πιθανό δανεισμό ή ακόμη και κανονική μεταγραφή. Εκείνη την περίοδο, πάντως, μια αποχώρηση από την Αγγλία δεν ήταν στα πλάνα του Ντουκς.

Τώρα όμως το ερώτημα τίθεται ξανά: Θα παραμείνει πιστός στη Μπέρμιγχαμ Σίτι ή θα πραγματοποιήσει νέα μεταγραφή το καλοκαίρι;

Ένα πράγμα είναι σίγουρο: με τις εμφανίσεις του, ο επιθετικός έχει τραβήξει ξανά την προσοχή αρκετών συλλόγων».