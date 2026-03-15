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Σφραγίζει τη νίκη της η Κηφισιά, με τον Πόμπο να κάνει το 2-0 (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο Πόμπο κάνει το 2-0 απέναντι στον Βόλο, σφραγίζοντας τη νίκη της Κηφισιάς.

Το γκολ:

Σφραγίζει τη νίκη της η Κηφισιά, με τον Πόμπο να κάνει το 2-0 (vid)