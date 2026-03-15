Ο Πόμπο κάνει το 2-0 απέναντι στον Βόλο, σφραγίζοντας τη νίκη της Κηφισιάς.

Σφραγίζει τη νίκη της η Κηφισιά, με τον Πόμπο να κάνει το 2-0 (vid)