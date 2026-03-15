Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επικράτησε 3-1 της Άστον Βίλα στο Old Trafford και ανέβηκε στην 3η θέση της Premier League.

Επέστρεψε στις νίκες η ομάδα του Μάικλ Κάρικ έπειτα από την ήττα από την Νιούκαστλ και έφτασε τις 5 σερί εντός έδρας στο πρωτάθλημα. Οι Κόκκινοι Διάβολοι επιβλήθηκαν 3-1 της Άστον Βίλα και έφυγαν από αυτή στο +3 κάνοντας δική τους την 3η θέση και ενισχύοντας την παρουσία τους στην 5άδα και το Champions League της επόμενης σεζόν.

Το πρώτο μέρος έφυγε χωρίς τέρματα και όλη η δράση ήταν στην επανάληψη. Στο 53’ έπειτα από κόρνερ του Μπρούνο Φερνάντες ο Καζεμίρο με τρομερή κεφαλιά από το πρώτο δοκάρι έκανε το 1-0, το οποίο διατηρήθηκε μέχρι το 64’. Σε εκείνο το σημείο η Βίλα είχε το καλύτερη λεπτό της, επιθετικά, στον αγώνα αφού πήρε κόρνερ από την επέμβαση του Λάμενς στο σουτ του Ονάνα από κοντά και από αυτό και φάση διαρκείας, ο Ντιν έκανε το συρτό γέμισμα και ο Μπάρκλεϊ με αριστερό σουτ το 1-1. Η Βίλα όμως δεν κατάφερε να χαρεί για πολύ αφού στο 71’ ο Φερνάντες έβγαλε μαγική πάσα για τον Ματέους Κούνια κι εκείνος πλάσαρε υποδειγματικά, για να διαμορφώσει το τελικό 3-1 στο 81’ ο Σέσκο με το 10ο γκολ του σε όλες τις διοργανώσεις.

Στα άλλα ματς που έγιναν την ίδια ώρα, η Λιντς έχασε πέναλτι με τον Κάλβερτ-Λιούιν, έμεινε με 10 παίκτες εξαιτίας της αποβολής του Γκούντμουντσον αλλά πήρε πολύτιμο βαθμό στο Selhurst Park κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας (0-0), ενώ η Νότιγχαμ Φόρεστ πήρε βαθμό εντός έδρας από την Φούλαμ (0-0) και είναι ξανά μαζί με την Γουέστ Χαμ στη μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού.