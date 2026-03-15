MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Η επέμβαση του Ραμίρεζ στο σουτ του Χουάνπι (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Ο Ραμίρεζ έκανε την επέμβαση, στο σουτ που επιχείρησε ο Χουάνπι.

Η ευκαιρία:

Η επέμβαση του Ραμίρεζ στο σουτ του Χουάνπι (vid)