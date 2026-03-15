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Απείλησε για τον Βόλο ο Ουρτάδο (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο Ουρτάδο έκανε ένα σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή της Κηφισιάς, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ.

Η φάση:

Απείλησε για τον Βόλο ο Ουρτάδο (vid)