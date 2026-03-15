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Η Κηφισιά κάνει το 1-0 απέναντι στον Βόλο με τον Χριστόπουλο (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο Χριστόπουλος κατάφερε να βάλει την Κηφισιά μπροστά στο σκορ κόντρα στον Βόλο, κάνοντας το 1-0 στο 25ο λεπτό.

Το γκολ:

Η Κηφισιά κάνει το 1-0 απέναντι στον Βόλο με τον Χριστόπουλο (vid)