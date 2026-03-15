Επίσημο: Ακυρώθηκε το Finalissima του 2026 - Αιχμές της UEFA στην Αργεντινή

Οι συνομιλίες της UEFA με την Αργεντινή οδήγησαν σε αδιέξοδο, με αποτέλεσμα το Finalissima για το 2026 να ακυρωθεί, αφού δεν ήταν εφικτό να γίνει το παιχνίδι στο Κατάρ.

Τελικά η μεγάλη συνάντηση του Λαμίν Γιαμάλ με τον Λιονέλ Μέσι δεν θα συμβεί τελικά, αφού UEFA έκανε γνωστό ότι το Finalissima 2026 ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή δεν θα γίνει, διότι δεν βρέθηκε εναλλακτική ημερομηνία με την κάτοχο του Copa America.

Ο λόγος ήταν η μετακίνηση της έδρας, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στο Κατάρ στο Σαντιάγο Μπερναμπέου, αλλά η ιδέα δεν έγινε αποδεκτή από την Αλμπισελέστε, με αποτέλεσμα η UEFA να ανακοινώνει ότι η συνάντηση της κατόχου του EURO με αυτή του Copa America να ακυρώνεται επίσημα.

Επίσης η UEFA εξήγησε ότι έκανε ότι ήταν εφικτό για να πείσει την Αργεντινή, όμως καμία λύση δεν έγινε αποδεκτή. Η αρχική πρόταση ήταν να γίνει το παιχνίδι στο Σαντιάγο Μπερναμπέου της Ισπανίας με αναλογία 50-50 οπαδών, η δεύτερη ήταν να γίνει ο τελικός σε δύο έδρες. Αρχικά Στις 27/03 στη Μαδρίτη και το Σαντιάγο Μπερναμπέου ο πρώτος αγώνας και ο δεύτερος στο επόμενο παράθυρο των εθνικών ομάδων στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής με την ίδια αναλογία οπαδών χωρίς να υπάρξει ούτε εκεί η χρυσή... τομή.

Τέλος η τρίτη και τελευταία προσπάθεια ήταν να γίνει το παιχνίδι σε μία ουδέτερη έδρα για τις 27 Μαρτίου με εναλλακτική ημερομηνία την 30η Μαρτίου, αλλά επίσης δεν βρέθηκε ανταπόκριση.

Η μοναδική αντιπρόταση της Αργεντινής ήταν ο τελικός να γίνει μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο όπου η Ισπανία δεν έχει καμία διαθέσιμη ημερομηνία.

Κάπως έτσι αποφασίστηκε να ακυρωθεί η συγκεκριμένη έκδοση της διοργάνωσης, με την UEFA να αφήνει αιχμές για την Αργεντινή στέλνοντας ευχαριστίες μόνο στην Ισπανική ομοσπονδία.

Η σχετική ανάρτηση: