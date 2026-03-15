ΠΑΟΚ: «Στηρίζουμε την ομάδα, προστατεύουμε το σπίτι μας»

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Λεβαδειακό στη... σκιά της δολοφονίας του 20χρονου οπαδού του, με τους «ασπρόμαυρους» να εφιστούν την προσοχή στους φιλάθλους τους.

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:

«Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάθε λάθος κοστίζει, οπότε όλοι μας πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι στον κοινό στόχο.

Θυμίζουμε ότι η Ελληνική Αστυνομία θα διενεργήσει προελέγχους περιμετρικά του γηπέδου και υπενθυμίζουμε ότι στο γήπεδο της Τούμπας απαγορεύεται αυστηρά η χρήση βεγγαλικών, κροτίδων, καπνογόνων, πυρσών και συσκευών laser, η ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο, όπως και η ανάρτηση πανό με ρατσιστικό, υβριστικό, πολιτικό ή σεξουαλικό περιεχόμενο.

Στηρίζουμε την ομάδα, προστατεύουμε το σπίτι μας.

Οι θύρες της Τούμπας θα ανοίξουν στις 16:00. Φροντίστε να έχετε κάνει έγκαιρα την ταυτοποίηση του εισιτηρίου σας μέσω του Gov.gr Wallet, ιδανικά αμέσως μετά την αγορά του, για να αποφύγετε καθυστερήσεις και προβλήματα.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διευκρινίζει ότι δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο Gov Wallet από την αγορά του και εντεύθεν, καθώς και στη διαδικασία της μεταβίβασης εισιτηρίων διαρκείας. Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με την προσθήκη στο Gov.grWallet ή τυχόν δυσλειτουργίες ή άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, θα πρέπει να ανατρέξουν αποκλειστικά στο Gov.gr Εξυπηρέτηση Πολίτη (support.gov.gr) & https://wallet.gov.gr/support.