Μπενίτεθ: «Να συνεχίσουμε να παίζουμε καλά»

Ο Ράφα Μπενίτεθ έστειλε το δικό του μήνυμα, λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Παναιτωλικό.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε (15/3, 21:00) τον Παναιτωλικό στο ΟΑΚΑ, με τον Ράφα Μπενίτεθ να στέλνει το δικό του μήνυμα λίγες ώρες πριν την σέντρα.

Ο Ισπανός τεχνικός μίλησε με καλά λόγια για τους Αγρινιώτες, αλλά ξεκαθάρισε ότι οι παίκτες του πρέπει να επαναλάβουν όλα τα καλά πράγματα που κάνουν το τελευταίο δίμηνο.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στο «MatchDay Mag»:

«Ο Παναιτωλικός διαθέτει μία ομάδα καλά οργανωμένη. Δουλεύουν καλά, γνωρίζουν ότι είναι σε δύσκολη θέση και θα πρέπει να παλέψουν από την αρχή μέχρι το τέλος. Είναι αρκετά δυνατοί και από αυτά που έχω δει, μπορούν να παίξουν άμεσο ποδόσφαιρο με δεύτερες μπάλες και αν τους δώσεις χρόνο, μπορούν να πασάρουν την μπάλα. Εμείς έχουμε συγκεντρωθεί περισσότερο στο τι μπορούμε να κρατήσουμε από αυτά που κάνουμε ήδη. Να συνεχίσουμε να παίζουμε καλά, να συνεχίσουμε να πασάρουμε την μπάλα, να απειλούμε στις κόντρα επιθέσεις. Να είμαστε σίγουροι ότι θα επαναλάβουμε τα καλά πράγματα που κάνουμε τους τελευταίους δύο μήνες».