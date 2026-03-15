«Παράνοια» ενόψει Μπέτις: Sold-out στο 2o τσάρτερ του Παναθηναϊκού για Ισπανία! (pic)

Απίστευτη τρέλα από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού για την ρεβάνς με την Ρεάλ Μπέτις, αφού εξαντλήθηκαν με... συνοπτικές διαδικασίες οι θέσεις και για το 2ο τσάρτερ.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έβαλε, σε συνεργασία με το Aktina Travel Group, και δεύτερη πτήση τσάρτερ για τους οπαδούς της ομάδας που θέλουν να βρεθούν στην Σεβίλλη για την ρεβάνς με την Ρεάλ Μπέτις, με τις θέσεις να... εξαφανίζονται με συνοπτικές διαδικασίες.

Το sold-out ανακοινώθκε ήδη και είναι δεδομένο ότι το «Τριφύλλι» θα έχει την υποστήριξη περισσότερων από 3.500 οπαδών του στο γήπεδο, οι οποίοι ετοιμάζουν μια μεγαλειώδη εκδρομή και είναι έτοιμοι να κάνουν όλη την Ευρώπη να παραμιλά για μια ακόμα φορά.

Οι «πράσινοι» άλλωστε έχουν και προβάδισμα πρόκρισης μετά το 1-0 του ΟΑΚΑ, το οποίο θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν στο «Λα Καρτούχα» για να εξασφαλίσουν μια θέση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.