Αρμπελόα:«Μπορώ να πεθάνω ήρεμος αφού είδα όλα τα παιδιά της Ακαδημίας στο γήπεδο»

O Άλβαρο Αρμπελόα εμφανίστηκε ικανοποιημένος μετά φινάλε της αναμέτρησης απέναντι στην Έλτσε, δηλώνοντας υπερήφανος για τη συμμετοχή πολλών ποδοσφαιριστών της Καστίγια.

Ο Άλβαρο Αρμπελόα είχε να διαχειριστεί 9 απουσίες απέναντι στην Έλτσε και αναγκάστηκε να στρέψει το βλέμμα του στη δεύτερη ομάδα της Ρεάλ, στο παιχνίδι πρωταθλήματος απέναντι στην Έλτσε το βράδυ του Σαββάτου.

Το φινάλε της αναμέτρησης βρήκε τους Μαδριλένους να κυριαρχούν με 4-1 και τον ίδιο να γίνεται ο πρώτος προπονητής στην ιστορία της Ρεάλ που χρησιμοποίησε πέντε ποδοσφαιριστές από την Καστίγια στο ίδιο παιχνίδι.

Ο Αρμπελόα δεν έχασε την ευκαιρία να αναφερθεί στα νέα παιδιά μετά το τέλος του αγώνα:

“Μπορώ να πεθάνω ευτυχισμένος μετά από μία νύχτα σαν την αποψινή βλέποντας όλα τα παιδιά της Ακαδημίας στης Ρεάλ στον αγωνιστικό χώρο. Είχαμε επτά παίκτες από την Ακαδημία στην αποστολή μαζί με τον Ντάνι Καρβαχάλ, που αποτελεί πρότυπο για όλα τα παιδιά της Ακαδημίας.

Με τον Φραν, τον Τιάγκο, τον Μάνουελ, τον Ντάνιελ, τον Ντιέγκο, για μένα είναι κάτι το απερίγραπτο. Είμαι χαρούμενος και υπερήφανος για εκείνους, όχι απλά επειδή συμμετείχαν, αλλά για τον τρόπο που έπαιξαν.

Σπουδαία ταλέντα, δυνατή προσωπικότητα, υψηλή ποιότητα και τεράστιο συναγωνιστικό πνεύμα. Φανταστικά νέα για όλη την Ακαδημία μας. Είναι πάντα σημαντικό να έχεις παίκτες απο την Ακαδημία στην ομάδα. Έχουν το dna της Ρεάλ”.