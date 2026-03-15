ΟΦΗ: Χάνει Άρη ο Σαλσίδο

Σημαντική απώλεια για τον ΟΦΗ ενόψει του κρίσιμου αγώνα με τον Άρη.

Οι Κρητικοί πηγαίνουν για "τελικό" οκτάδας την τελευταία αγωνιστική της regular season στο "Βικελίδης", κόντρα στον Άρη που βρίσκεται στο +1.

Σε αυτό το παιχνίδι θα έχουν μάλιστα μία σημαντική απώλεια, καθώς δεν θα είναι διαθέσιμος ο Έντι Σαλσίδο.

Ο Ιταλός επιθετικός, τον οποίο έβγαλε στη... σέντρα ο Κόντης μετά το χθεσινό 3-0 από τον Ολυμπιακό, ενώ προηγουμένως τον είχε αφήσει στον πάγκο προς έκπληξη πολλών, δέχτηκε την έκτη φετινή του κίτρινη κάρτα όταν πέρασε ως αλλαγή.

Αυτό σημαίνει ότι συμπλήρωσε για δεύτερη φορά φέτος το όριο καρτών και θα εκτίσει τιμωρία κόντρα στον Άρη.