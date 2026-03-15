Αθανασιάδης: Ο «σωτήρας» του Άρη στην κορυφαία φετινή του επίδοση

Ο Γιώργος Αθανασιάδης ήταν ο κορυφαίος του γηπέδου στις Σέρρες, παίρνοντας τα εύσημα τόσο από συμπαίκτες, όσο και από αντιπάλους

Την κορυφαία επίδοση του με τα κιτρινόμαυρα σημείωσε ο Γιώργος Αθανασιάδης στις Σέρρρες. Ο Έλληνας κίπερ ήταν ανίκητος απέναντι στον Πανσερραϊκό, κρατώντας το μηδέν στην εστία του και δείχνοντας πως αποτελεί την νούμερο ένα αξιόπιστη λύση για την ομάδα του την φετινή σεζόν.

Σε μια χορταστική παρουσία κάτω από τα δοκάρια, ο Αθανασιάδης σημείωσε πέντε επεμβάσεις, με τις τέσσερις εξ αυτών να καταγράφονται μέσα από την περιοχή, αντιμετωπίζοντας 1.1 xgoals των γηπεδούχων και φάνταζε αλύγιστος ως και το φινάλε του αγώνα.

Στο κομμάτι της συνεργασίας του με συμπαίκτες και του παιχνιδιού με τα πόδια, ο έμπειρος τερματοφύλακας του Άρη είχε 21/24 μεταβιβάσεις, 5/7 στο αντίπαλο μισό και 16/17 στο αντίστοιχο δικό του, με 8/11 long balls και εξαιρετικά ποσοστά ακρίβειας, σε 35 επαφές με την μπάλα. Παράλληλα, κατέγραψε μία αμυντική παρέμβαση και 1/1 κερδισμένη μονομαχία χαμηλά, παίρνοντας 8.5 στην ειδική βαθμολογία του αγώνα.

Τον Γιώργο Αθανασιάδη εκθείασαν τόσο ο προπονητής της ομάδας, Μιχάλης Γρηγορίου, όσο και ο αντίπαλος κόουτς, Σαραγόσα, ο οποίος αναφέρθηκε στις επιδόσεις του τόσο στην flash interview, όσο και στην συνέντευξη τύπου, μετά τον αγώνα.