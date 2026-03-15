Οι παίκτες της Τσέλσι περικύκλωσαν τον διαιτητή πριν την σέντρα και έγιναν viral (vid)

Ένα περίεργο περιστατικό πριν το Τσέλσι-Νιούκαστλ, με τους γηπεδούχους να σχηματίζουν κύκλο γύρω από τον διαιτητή, Πολ Τίρνεϊ, στο κέντρο του γηπέδου

Ένα μοναδικό που δεν έχουμε συνηθίσει έλαβε χώρα στιγμές πριν τη σέντρα στο παιχνίδι της Τσέλσι με τη Νιούκαστλ.

Λίγο πριν ξεκινήσει ο αγώνας, οι παίκτες των γηπεδούχων σχημάτισαν κύκλο για τον όρκο νίκης αλλά με μια διαφορά, σε σχέση με άλλες φορές. Σε αυτόν τον όρκο νίκης είχαν μαζί τους και τον διαιτητή του αγώνα στη μέση!

Ο Πολ Τίρνεϊ βρέθηκε περικυκλωμένος από τους Λονδρέζους και φάνηκε να μην έχει καταλάβει τι συμβαίνει γύρω του, σε ένα σκηνικό που ακόμη κανείς δεν έχει καταλάβει τι σήμαινε.

Όπως ήταν αναμενόμενο το video έγινε viral και ακόμη δεν υπάρχει ξεκάθαρη απάντηση για τη σημασία του...