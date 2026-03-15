Έξοδος... κορυφής για την ΑΕΚ, must win για τον ΠΑΟΚ, με φόρα ο Παναθηναϊκός

Με τέσσερις αναμετρήσεις συνεχίζεται και ολοκληρώνεται η 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Φουλ δράση στο σημερινό πρόγραμμα της Super League, με τα φώτα να πέφτουν σε Περιστέρι, Τούμπα και Λεωφόρο.

Η ΑΕΚ (19:30, Novasports 2) θέλει να επανέλθει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα -όπου ανέβηκε ο Ολυμπιακός μετά το χθεσινό διπλό στο Ηράκλειο- έχοντας επικίνδυνη αποστολή στο Περιστέρι. Με φόρα από την τεσσάρα επί της Τσέλιε, ο Μάρκο Νίκολιτς αναμένεται να παρατάξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα κόντρα στον Ατρόμητο, αφού η ρεβάνς με τους Σλοβένους την προσεχή Πέμπτη έχει διαδικαστικό χαρακτήρα. Με όπλο και την εξαιρετική παράδοση οι Κιτρινόμαυροι που μετρούν δέκα συνεχόμενες νίκες ανεξαρτήτως έδρας απέναντι στους Περιστεριώτες.

Λίγο νωρίτερα (18:00, Novasports Prime) ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Λεβαδειακό και θέλει πάση θυσία το τρίποντο για να παραμείνει στο κατόπι της ΑΕΚ ή και να την πιάσει ή προσπεράσει στην κορυφή της βαθμολογίας. Με τα γνωστά προβλήματα των Γιακουμάκη, Ζίβκοβιτς, Κένι η ομάδα του Λουτσέσκου κόντρα στους Βοιωτούς που ψάχνουν αντίδραση από τα τελευταία άσχημα αποτελέσματα, αλλά δεν θα έχουν Παλάσιος και Κωστή.

Με φουλ ροτέισον αναμένεται ο Παναθηναϊκός απέναντι στον Παναιτωλικό (21:00, Cosmote Sport 1), αφού η προσοχή όλων στο Τριφύλλι βρίσκεται φυσιολογικά στην κρίσιμη ρεβάνς με την Μπέτις για τους "16" του Europa League. Ούτως ή άλλως οι Πράσινοι έχουν κλειδώσει πια την τετράδα, αλλά βρίσκονται αρκετά μακριά από τις πρώτες θέσεις, πλην όμως τρέχουν ένα εξαιρετικό σερί σε πρωτάθλημα και Ευρώπη. Εκτός έμειναν οι Ρενάτο, Πελίστρι, Ίνγκασον, ενώ για τους Αγρινιώτες απουσιάζουν Σμυρλής, Σιέλης, Μπάτζι.

Το σημερινό πρόγραμμα ανοίγει στη Νεάπολη, με την Κηφισιά να φιλοξενεί τον Βόλο (16:00, Cosmote Sport 1). Χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα ακόμα στο 2026 οι Θεσσαλοί, μόλις ένα τρίποντο για τους γηπεδούχους εδώ και 3,5 μήνες (!) και μία ακόμα νίκη στο Κύπελλο επί του Βόλου στις αρχές του έτους, θέλουν πάση θυσία τους βαθμούς για διαφορετικούς λόγους.

