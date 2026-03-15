Αρμπελόα: «Ελπίζω να έχουμε τον Μπαπέ στη ρεβάνς με την Μάντσεστερ Σίτι»

Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, μετά τη νίκη επί της Έλτσε, εξέφρασε την αισιοδοξία του για την συμμετοχή του Κιλιάν Μπαπέ στη ρεβάνς με την Μάντσεστερ Σίτι για τους «16» του Champions League.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για τη νίκη επί της Έλτσε: «Ήταν ένας πολύ σημαντικός αγώνας. Και έπρεπε να κερδίσουμε. Και έτσι έγινε. Ελπίζω όλοι οι οπαδοί της Ρεάλ να γνωρίζουν την προσπάθεια που κατέβαλαν αυτοί οι παίκτες».

Για την επιστροφή του Μπαπέ: «Θα δοκιμάσει να μπει σε ρυθμό προπόνηση την Δευτέρα, η κατάστασή του δείχνει καλύτερη και ελπίζω να τον έχουμε στη διάθεσή μας για το ματς με την Σίτι».

Για την απίθανη γκολάρα του Αρντά Γκιουλέρ: «Είδα τους πάντες να σηκώνουν τα χέρια τους ψηλά με δυσπιστία, είναι απίστευτο να σκοράρεις αυτό το γκολ από τα 70 μέτρα, αξίζει να πληρώσεις εισιτήριο μόνο και μόνο για να δεις αυτό το γκολ».