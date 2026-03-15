Ο Βαλβέρδε «ντύθηκε» Μπαπέ με πέντε γκολ σε τρία ματς!

Ο Ουρουγουανός χαφ της Ρεάλ Μαδρίτης έχει αναλάβει δράση, καλύπτοντας με τα γκολ του το κενό που άφησε η απουσία του τραυματία Κιλιάν Μπαπέ.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ έχει τεθεί νοκ-άουτ για τους Μαδριλένους, όμως ο Φέντε Βαλβέρδε... μπήκε στα παπούτσια του και με πέντε γκολ σε τρεις αναμετρήσεις, οδηγεί τους «Μερένχες» σε νίκες.

Η αρχή έγινε στην αναμέτρηση με την Θέλτα, όπου ο Βαλβέρδε χάρισε τη νίκη στη Ρεάλ, με τρομερό σουτ στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, για να ακολουθήσει η παράσταση κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Ουρουγουανός μέσος, απέναντι στους «Πολίτες» πέτυχε τρία γκολ και χάρισε στους Μαδριλένους τη νίκη με 3-0, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League.

Η συνέχεια για τον Βαλβέρδε δόθηκε στη νίκη της Ρεάλ με 4-1 επί της Έλτσε, με τον αρχηγό των «Μερένχες» να διαμορφώνει το 2-0, σημειώνοντας το πέμπτο του γκολ σε τρεις σερί αναμετρήσεις!