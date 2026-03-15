Ο Αρτέτα έγινε... Μουρίνιο στο δεύτερο γκολ της Άρσεναλ (vid)

Ο προπονητής των «κανονιέρηδων» πανηγύρισε με έντονο τρόπο το 2-0 της ομάδας του κόντρα στην Έβερτον, θυμίζοντας τον Ζοσέ Μουρίνιο.

Η Άρσεναλ έκανε ακόμη ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση της Premier League, επικρατώντας της Έβερτον με 2-0 στο Emirates, με τον Μίκελ Αρτέτα να ξεσπάει στο δεύτερο γκολ των Λονδρέζων.

Ο Ισπανός τεχνικός άρχισε να τρέχει και να πανηγυρίζει έξαλλα το δεύτερο τέρμα που σημείωσαν οι ποδοσφαιριστές του, με τον έντονο πανηγυρισμό του να θυμίζει τον Ζοσέ Μουρίνιο.