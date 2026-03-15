Ο Αρτέτα έγινε... Μουρίνιο στο δεύτερο γκολ της Άρσεναλ (vid)

Η Άρσεναλ έκανε ακόμη ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση της Premier League, επικρατώντας της Έβερτον με 2-0 στο Emirates, με τον Μίκελ Αρτέτα να ξεσπάει στο δεύτερο γκολ των Λονδρέζων.
Ο Ισπανός τεχνικός άρχισε να τρέχει και να πανηγυρίζει έξαλλα το δεύτερο τέρμα που σημείωσαν οι ποδοσφαιριστές του, με τον έντονο πανηγυρισμό του να θυμίζει τον Ζοσέ Μουρίνιο.
Selebrasi Pak Boss Mikel Arteta, golil sih ini Match emang menegangkan. Gw yakin Arsenal makin pede nih menatap juara 🏆pic.twitter.com/QxBsZzGrKU— ALL ABOUT ARSENAL FC (@All_AboutARS) March 14, 2026