Χιούρτσελερ για Κωστούλα: «Πρέπει όλοι να υπηρετούν την κουλτούρα του συλλόγου»

Ο προπονητής της Μπράιτον, Φάμπιαν Χιουρτσέλερ, εξήγησε τον λόγο που άφησε εκτός αποστολής τον Μπάμπη Κωστούλα, για την αναμέτρηση με την Σάντερλαντ.

Ο Έλληνας επιθετικός έμεινε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι εκτός αποστολής και ο Γερμανός τεχνικός, ανέφερε ότι δεν συμπεριέλαβε στα πλάνα του τον Μπάμπη Κωστούλα λόγω της εικόνας του στις προπονήσεις.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Πρέπει όλοι να υπηρετούν την κουλτούρα του συλλόγου. Υπάρχουν στιγμές που χρειάζεται να δείχνουμε στους παίκτες τι απαιτώ από αυτούς σε κάθε προπόνηση. Ειδικά όταν υπάρχει ανταγωνισμός και όλοι είναι διαθέσιμοι.

Κάποιοι προπονήθηκαν καλύτερα από εκείνον πριν από το ματς με την Άρσεναλ. Δεν ήταν απόφαση εναντίον του Μπάμπη, αλλά υπέρ όσων έδειξαν περισσότερα. Αύριο έχει νέα ευκαιρία να μπει στην ομάδα και να δείξει ότι έμαθε από όσα προηγήθηκαν».