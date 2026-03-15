«Τελικός» σήμερα για τη Νότιγχαμ, έπεσε κάτω από τη ζώνη υποβιβασμού

Ένα από τα κρισιμότερα ματς της σεζόν δίνει η Νότιγχαμ Φόρεστ το μεσημέρι της Κυριακής (15/3), υποδεχόμενη στο City Ground την Φούλαμ.

Η ομάδα ιδιοκτησίας του Βαγγέλη Μαρινάκη, μετά το ισόπαλο 1-1 της Γουέστ Χαμ με την Μάντσεστερ Σίτι έπεσε κάτω από την ζώνη του υποβιβασμού, έχοντας 28 βαθμούς με την Γουέστ Χαμ και την Τότεναμ που βρίσκονται σε 17η και 16η θέση αντίστοιχα να έχουν 29 βαθμούς.

Έτσι, η αναμέτρηση της Νότιγχαμ Φόρεστ με την Φούλαμ έχει τον χαρακτήρα τελικού, για τους γηπεδούχους, με το τρίποντο να αποτελεί μονόδρομο στην προσπάθεια που κάνει για την παραμονή στην Premier League, εννιά αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος.

Η Νότιγχαμ έχει δύσκολο πρόγραμμα μπροστά της αφού πέρα από τον «τελικό» με την Φούλαμ, ακολουθεί η ρεβάνς με την Μίντιλαντ για τους «16» του Europa League και την Κυριακή 22/3 θα φιλοξενηθεί στην έδρα της Τότεναμ που επίσης δίνει μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού!