Χαμός στην Αγγλία: Οπαδοί της Έβερτον επιτέθηκαν σε φίλους ποδοσφαιριστή της ομάδας!

Απίστευτες καταστάσεις στην Έβερτον, αφού οπαδοί των «ζαχαρωτών» επιτέθηκαν σε φίλους του επιθετικού της ομάδας, Τιερνό Μπαρί στις εξέδρες του Emirates στην αναμέτρηση με την Άρσεναλ!

Η Έβερτον γνώρισε την ήττα με 2-0 από την Άρσεναλ στο Λονδίνο, ωστόσο όπως κατήγγειλε μετά το τέλος του αγώνα ο Τιερνό Μπαρί, οπαδοί της ομάδας από το Λίβερπουλ, γρονθοκόπησαν φίλους τους που παρακολουθούσαν την αναμέτρηση.

Ο Μπαρί, μάλιστα δημοσίευσε και ένα σοκαριστικό βίντεο που δείχνει οπαδό της Έβερτον να γρονθοκοπεί από πίσω στο κεφάλι έναν από τους φίλους του επιθετικού των «ζαχαρωτών».

«Φέρνω τους φίλους μου να απολαύσουν ένα παιχνίδι, και καταστράφηκε από μερικούς ανόητους ανθρώπους. Το ποδόσφαιρο θα έπρεπε να είναι ένα μέρος όπου όλοι αισθάνονται ασφαλείς και νιώθουν τον σεβασμό. Αυτού του είδους η συμπεριφορά δεν έχει θέση στο παιχνίδι και απλά δεν πρέπει να γίνεται ανεκτή στο ποδόσφαιρο.

Οι φίλοι μου και οι άνθρωποι που δέχτηκαν αυτή την επίθεση χρειάστηκαν τη συνοδεία από το προσωπικό ασφαλείας της ομάδας της Άρσεναλ, καθώς και από την αστυνομία, υπό τον φόβο αντιποίνων από τους οπαδούς μας», ανέφερε χαρακτηριστικά σε δήλωσή του ο Μπαρί.