Χαλαρό «τετράμπαλο» για την Ρεάλ πριν την ρεβάνς με Σίτι

Οι «μερένγκες» δεν αντιμετώπισαν κανένα πρόβλημα απέναντι στην Έλτσε, επιβλήθηκαν εντός έδρας με σκορ 4-1 στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της La Liga και πλησίασαν στον πόντο την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα.

Η ομάδα του Άλβαρο Αρμπελόα με την ψυχολογία στα ύψη μετά από την επιβλητική νίκη μεσοβδόμαδα επί της Μάντσεστερ Σίτι για το Champions League χωρίς να ανεβάσει ουσιαστικά πολύ τις στροφές πήρε την νίκη και πλησίασε ξανά τους «μπλαουγκράνα».

Η Ρεάλ Μαδρίτης είχε τον έλεγχο σε όλη την διάρκεια της αναμέτρησης, στις λίγες επισκέψεις που είχε στην αντίπαλη περιοχή σημείωσε δυο τέρματα στο πρώτο ημίχρονο, ένα με τον Ρούντιγκερ (39΄) ενώ το δεύτερο γκολ ήρθε από τον εξαιρετικό Βαλβέρδε, πέντε λεπτά αργότερα.

Από εκεί και πέρα οι γηπεδούχοι είχαν μερικά διαστήματα που ανέβασαν στροφές αλλά από ένα σημείο και μετά υπήρξε οικονομία δυνάμεων, διότι και οι απουσίες λόγω τραυματισμών είναι αρκετές, αλλά ακολουθεί και η ρεβάνς με την Σίτι. Οι γηπεδούχοι σκόραραν για τρίτη φορά στο 66ο λεπτό με τον Χάουσεν ενώ το γκολ της τιμής ήρθε για την Έλτσε στο 85΄με αυτογκόλ -στην προσπάθεια του να απομακρύνει- του Άνχελ.

Το ωραιότερο το κράταγε για το φινάλε η Ρεάλ Μαδρίτης, μια υπέροχη έμπνευση από τον Αρντά Γκιουλέρ ο οποίος είδε τον γκολκίπερ της Έλτσε να είναι εκτός θέσης και τον νίκησε με σουτ πίσω από το κέντρο, με το γκολ αυτό να γράφει και τον επίλογο του ματς.

Με αυτήν την νίκη η «βασίλισσα» έφτασε τους 66 βαθμούς (2η) και την επόμενη αγωνιστική θα υποδεχτεί στο ντέρμπι της Μαδρίτης την Ατλέτικο, την ώρα που η Έλτσε είναι στην ζώνη του υποβιβασμού (17η) με 26 πόντους και θα αντιμετωπίσει εντός έδρας την Μαγιόρκα.