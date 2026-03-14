«Πολυαθλητικό» σε κάνει η τρέλα για κάθε σπορ, τα sold-out παντού, η αθλητική παιδεία…

Μέσα σε λίγες μέρες οι Παναθηναϊκοί δείχνουν το στοιχείο που τους κάνει να ξεχωρίζουν από κάθε άλλο φίλαθλο ελληνικού συλλόγου, με συγκλονιστικές παρουσίες και σερί sold-out όπου αγωνίζεται το «Τριφύλλι»!

Ο αθλητισμός στο μυαλό των περισσότερων, έχει μετατραπεί σε μια επικερδής και πανάκριβη μπίζνα. Χρήματα, έσοδα, έξοδα. Σκοπός και στόχος η επιτυχία. Όπως κι αν την ορίζει ο καθένας αυτή. Κάπου στην πορεία του χρόνου, χάθηκε η ουσία και η πραγματική έννοια του αθλητισμού.

Πριν απ’ όλα τα άλλα, είναι παιδεία. Είναι προσπάθεια. Είναι συγκέντρωση ανθρώπων-μελών μιας κοινωνίας, με σκοπό τη συνολική βελτίωσή της. Μέσω των όσων πρεσβεύουν τα αθλητικά ιδεώδη.

Πολλοί έχουν εκλάβει λάθος όλα αυτά τα μηνύματα. Δίνοντας χώρο μόνο στη νίκη με κάθε τρόπο. Δημιουργώντας λάθος νοοτροπίες και αλλοιώνοντας την ίδια την παιδεία του αθλητισμού. Ειδικά στα ερασιτεχνικά τμήματα, αυτό μοιάζει με «αυτοκτονικό».

Μέσα σε αυτή την διαδικασία, έχουν γεννηθεί διαφορές και διαφωνίες. Ανακαλύφθηκαν όροι όπως «πολυαθλητικός», ορίζονται ως σπουδαία συγκεκριμένα αθλήματα στα οποία γίνεται και άθροιση τίτλων, προκειμένου να προβάλλονται σύλλογοι. Οι οποίοι στην ουσία ενδιαφέρονται αποκλειστικά για το αποτέλεσμα και τίποτα άλλο. Τρανό παράδειγμα η εικόνα των εξεδρών στα περισσότερα τμήματά τους όταν αγωνίζονται.

Ο Παναθηναϊκός έχει μάθει διαφορετικά. Προφανώς και τον ενδιαφέρουν οι τίτλοι, όχι όμως ως μοναδικό λόγο επιτυχίας. Ο αθλητισμός για το «Τριφύλλι», διατηρεί ακόμη στοιχεία ρομαντισμού. Ίσως επειδή είναι περισσότερα τα χρόνια στα οποία οι «πράσινοι» δίνουν σημασία παντού και όχι μόνο σε ένα άντε δύο αθλήματα. Με τα υπόλοιπα απλά να χρησιμεύουν για συγχωνεύσεις, απορροφήσεις έτοιμων ομάδων, μήπως και εξυπηρετηθεί ο στόχος της νίκης με κάθε τρόπο.

Στο «Τριφύλλι» τις πιο δυνατές στιγμές, τις «έχτισαν» στα δύσκολα. Εκεί δημιουργήθηκε η παιδεία του κλαμπ. Χωρίς αυτοσκοπούς, ψυχώσεις. Οι πίκρες διαμόρφωσαν χαρακτήρα για να εκτιμηθούν οι χαρές.

Το «πολυαθλητικός» έχει συνδεθεί με τους τίτλους. Έχεις πολλούς τίτλους; Τότε είσαι κορυφαίος. Ανεξάρτητα απ’ το πότε και πώς τους κατέκτησες, ποια είναι η καταμέτρησή σου και σε τι δίνεις σημασία. Στην πραγματικότητα όμως, πολυαθλητικό σε κάνει η σύνδεση με όλα τα τμήματα. Η κοινή αγάπη, η «τρέλα» για τα χρώματα και το έμβλημα. Η αθλητική παιδεία τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε φίλαθλο επίπεδο.

Στην εβδομάδα που μας πέρασε, όλοι είχαν να πουν για τον Παναθηναϊκό που νίκησε στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο βόλεϊ ανδρών, που έπαιξε τελικό στο βόλεϊ γυναικών δίνοντας σπουδαία μάχη. Ο θρίαμβος δεν εστιάζεται εκεί όμως.

Ο κορυφαίος πολυαθλητικός σύλλογος της χώρας, είχε συγκλονιστική παρουσία κόσμου στην Ιταλία στον πρώτο τελικό του Challenge Cup στο βόλεϊ γυναικών. Μέσα σε κάποιες ώρες, εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τον δεύτερο τελικό που ακολουθεί.

Εξαντλήθηκαν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια στο μισό ΟΑΚΑ, τα οποία και δημιουργούν αριθμό sold-out για κάθε άλλο ελληνικό γήπεδο. Για το Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μπέτις.

Καιρό είχε γίνει sold-out στο Telekom Center Athens, με τον κόσμο να τρέχει απ’ το Στάδιο στο κλειστό καθώς το Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις για την Euroleague ήταν ακριβώς με τη λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα.

Για το μπάσκετ, εξαντλήθηκαν καιρό τώρα τα εισιτήρια με Ερυθρό Αστέρα και Μονακό. Έγινε πλέον sold-out και με την Αναντόλου Έφες για την τελευταία αγωνιστική. Σε μια Euroleague όπου ο Παναθηναϊκός πρέπει να προσπαθήσει για να μπει στα Play-Offs.

Sold-out έγινε και στο βόλεϊ ανδρών στον πρώτο ημιτελικό με τον Ολυμπιακό. Εκπληκτική ατμόσφαιρα και σε εκείνο το ματς.

Όλα αυτά τη στιγμή που εξαντλούνται οι θέσεις για τη Σεβίλλη και τη ρεβάνς με την Μπέτις σε κάθε εκδρομή. Περιμένουν πώς και πώς οι φίλοι του «Τριφυλλιού» να μάθουν αν θα μπορούν να είναι στη Σόφια για το παιχνίδι με την Χάποελ Τελ-Αβίβ και να δώσουν δυναμικό παρών κι εκεί.

Παντού κατά χιλιάδες. Παντού συγκλονιστικές παρουσίες. Γήπεδα κατάμεστα σε ματς που δεν τα χωρίζουν μέρες αλλά ώρες. Ίσως και λεπτά κάποιες φορές.

Αυτό είναι πολυαθλητικός. Η ίδια «τρέλα» σε κάθε άθλημα. Ο φίλαθλος να λατρεύει το έμβλημα και τα χρώματά του όποιος κι αν τα φοράει, όποιο άθλημα κι αν υπηρετεί, είτε είναι άνδρας είτε γυναίκα. Με τίτλους ή χωρίς. Με μεγάλους στόχους ή όχι.