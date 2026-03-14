Η Γιουβέντους επικράτησε εκτός έδρας της Ουντινέζε (0-1) και με αγώνα περισσότερο βρέθηκε πάνω από τις Κόμο, Ρόμα, που παίζουν μεταξύ τους.

Δεν υπήρχε άλλο αποτέλεσμα για τους Bianconeri αν ήθελαν να μείνουν στη διεκδίκηση της 4ης θέσης και ειδικά από τη στιγμή που αυτή την αγωνιστική Κόμο και Ρόμα παίζουν μεταξύ τους. Και η ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι έκανε το καθήκον της εκτός έδρας κόντρα στην Ουντινέζε, σε βάρος της οποίας επικράτησε με 0-1 με γκολ του Μπογκά. Έτσι, η Γηραιά Κυρία πέρασε στο +2 με αγώνα περισσότερο και ελπίζει το ματς που την ενδιαφέρει να τελειώσει ισόπαλο.



Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πιο δυνατά, είχαν τον έλεγχο από τα πρώτα λεπτά και δημιούργησαν επικίνδυνες στιγμές. Η υπεροχή τους ανταμείφθηκε στο 38’, όταν ο Γιλντίζ κινήθηκε από τα αριστερά και γύρισε για τον Μπογκά, ο οποίος άνοιξε το σκορ από κοντά (0-1). Η Ουντινέζε είχε μεγάλη ευκαιρία στο 52’ όταν ο Ντέιβις έκανε το γύρισμα, όμως ο Εκέλενκαμπ δεν κατάφερε να τελειώσει σωστά τη φάση. Στο 70’ οι φιλοξενούμενοι πίστεψαν ότι «κλείδωσαν» το τρίποντο, όταν ο Κονσεϊσάο βρήκε δίχτυα μέσα από την περιοχή έπειτα από πάσα του Γιλντίζ, όμως το γκολ δεν μέτρησε για οφσάιντ του Κουπμάινερς όμως το 0-1 διατηρήθηκε και το τέλος ήταν καλό για την ομάδα του Σπαλέτι.