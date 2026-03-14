Κεραυνοί Κόντη για Σαλσέδο: «Ήταν αδιάφορος, έκανα λάθος που τον έβαλα»!

Ο προπονητής του ΟΦΗ μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό, άφησε αιχμές για την συμπεριφορά του Έντι Σαλσέδο, χαρακτηρίζοντας τον ως αδιάφορο στο διάστημα που αγωνίστηκε.

Ο Χρήστος Κόντης στη συνέντευξη Τύπου, μίλησε με σκληρά λόγια για την εμφάνιση της ομάδας του απέναντι στους «ερυθρόλευκους», τονίζοντας ότι οι παίκτες του θα πρέπει να γίνουν πιο σκληροί στο παιχνίδι τους.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για την εικόνα του ΟΦΗ: «Όποτε χάνουμε, χάνουμε με πολλά γκολ. Αν είναι να χάσουμε, ας χάσουμε 1-0. Όποτε χάνουμε όμως, χάνουμε με δύο, τρία, τέσσερα γκολ και δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Μέχρι το 30’ το πλάνο πήγαινε καλά, ήμασταν συγκεντρωμένοι και δεν ένιωθα ότι θα γίνει κάτι. Σε μία αδράνεια αφήσαμε τον Ελ Κααμπί δύο μέτρα μόνο του και έγινε το 1-0. Εκεί χάνεις τη γη κάτω από τα πόδια σου.

Μπαίνουμε στο δεύτερο ημίχρονο σε ένα παιχνίδι που δεν δημιουργήσαμε πράγματα με την μπάλα, αλλά δεν ένιωθα ότι μπορεί να εξελιχθεί τόσο εύκολα σε 3-0. Χάσαμε την μπάλα στο κέντρο και έγινε το 2-0, στο πέναλτι πάλι χάσαμε την μπάλα. Τρώμε γκολ παιδικά και δεν αλλάζουμε συμπεριφορά. Φταίμε όλοι. Πρέπει να γίνουμε πιο σκληροί μέσα στο παιχνίδι».

Για την ψυχολογία της ομάδας του: «Μετά το 1-0 και το 2-0 ήταν σαν να είχαμε αποδεχτεί την ήττα μας και αυτό μας λυπεί. Τα παιδιά εδώ και τρεις μήνες έχουν κάνει τεράστια προσπάθεια, έχουν αναστρέψει την κατάσταση και έδωσαν σε όλους την ελπίδα ότι μπορούμε να παλέψουμε όλα τα παιχνίδια. Τώρα λίγο το χάσαμε αυτό και πρέπει να βρούμε τρόπο να το αλλάξουμε».

Για την επιλογή του Ισέκα αντί του Σαλσέδο στην αρχική ενδεκάδα: «Ο Ισέκα είναι πιο εύκολο να αντιμετωπίσει τα δύο στόπερ του Ολυμπιακού σε μεγάλες μπάλες και μονομαχίες. Έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Έντι. Ο Έντι μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο αλλά δεν μας έδωσε βοήθεια. Δεν είδα επιθετικότητα ή διάθεση να παλέψει το παιχνίδι και δεν μου άρεσε καθόλου η συμπεριφορά του και μπορώ να πω πως ήταν λάθος που τον έβαλα, γιατί ήταν αδιάφορος και πήγε και πήρε μία χαζή κάρτα και θα χάσει έναν τελικό για μας απέναντι στον Άρη».

Για την αμυντική λειτουργία της ομάδας: «Όλο το παιχνίδι του αμυντικού είναι το φoκους, να είσαι συγκεντρωμένος. Δεν μπορείς να χαλαρώσεις ούτε ένα κλάσμα δευτερολέπτου. Εμείς αυτό το έχουμε χάσει. Έχουμε φάει 45 γκολ και είναι τραγικό. Δεν μπορείς να διεκδικείς πράγματα όταν έχεις δεχτεί τόσα γκολ».

Για τη συνέχεια του πρωταθλήματος: «Σαν ομάδα πρέπει να έχουμε υψηλούς στόχους και να τους διεκδικούμε μέσα στο παιχνίδι. Εγώ ποτέ δεν λέω στους παίκτες να μπούμε για να μην χάσουμε. Πηγαίνουμε σε όλα τα παιχνίδια για να κερδίσουμε. Την Κυριακή πρέπει να πάμε να παίξουμε για να κερδίσουμε τον Άρη. Υπάρχει μόνο αυτό το παιχνίδι και πρέπει να δώσουμε μια μεγάλη μάχη για τη νίκη που τόσο χρειαζόμαστε».

Για τη νοοτροπία που πρέπει να έχουν όλοι μέσα στην ομάδα: «Όλοι οι παίκτες είναι σημαντικοί και όλοι πρέπει να καταλαβαίνουν αυτό που λέω πάντα: ότι κάθε παιχνίδι είναι τελικός. Είναι μια καινούργια πρόκληση και ο καθένας ξεχωριστά πρέπει να καταλάβει ότι δεν χρειάζεται να έχει παίξει 100.000 παιχνίδια για να το νιώσει. Κάθε παιχνίδι είναι μια νέα εμπειρία, είτε είσαι ο Αποστολάκης στα 22 είτε ο Λαμπρόπουλος στα 36. Με τη σωστή ενέργεια και το πάθος η ομάδα μπορεί να πετύχει τον στόχο της».

Όσον αφορά την εικόνα του ΟΦΗ το τελευταίο διάστημα και αν κάτι έχει αλλάξει: «Είμαστε μια ομάδα που όταν δεν έχει κερδίσει κάποιον από τους μεγάλους, αυτό λέει πολλά. Σε αυτά τα παιχνίδια είμαστε πιο μαγκωμένοι. Αυτό που λέω στους παίκτες είναι ότι σε αυτά τα ματς δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε και πρέπει να παίζουμε με θάρρος και όχι με παθητικό ρόλο. Αυτό δεν είναι που θέλω να βλέπω στην ομάδα. Το κατάλαβα από το παιχνίδι με την Κηφισιά ότι μπορεί να υπάρχει ένα μικρό ξεφούσκωμα. Έχει περάσει όμως καιρός από εκείνα τα παιχνίδια. Τα παιδιά έχουν κάνει τεράστια προσπάθεια και αξίζουν συγχαρητήρια για όσα έχουν πετύχει».

Για τον στόχο της ομάδας για την είσοδο στα play off 5-8: «Ο στόχος μας είναι το 5-8 και δεν τον έχουμε πετύχει ακόμα. Μετά τον Λεβαδειακό είχαμε την ευκαιρία να το κλειδώσουμε και δεν τα καταφέραμε. Καμιά φορά μετά από μια μεγάλη επιτυχία μπορεί να ξεφουσκώσεις ή κάποιοι παίκτες να νιώσουν ότι έφτασαν στο ταβάνι τους. Εκεί όμως πρέπει να κρατήσεις τον πήχη ψηλά. Πρέπει να το ξαναβρούμε αυτό».

Για τη συνέχεια: «Δεν υπάρχει κάτι που να μας λείπει πνευματικά ή ψυχικά για να αλλάξουμε την κατάσταση. Έχουμε πολύ ταλέντο, νέους παίκτες, πολύ ελληνικό στοιχείο και μια ομάδα που όλοι είμαστε δίπλα της. Πιστεύω ότι αυτή την καλή εικόνα που είχαμε θα τη βρούμε ξανά σύντομα, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας».