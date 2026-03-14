Αντωνόπουλος: «Προσπάθησαν μέχρι το τελευταίο λεπτό τα παιδιά»

Ο Γιώργος Αντωνόπουλος μίλησε για την ισοπαλία του Asteras AKTOR με την ΑΕΛ, αλλά και την επιλογή του να παρατάξει την ομάδα του με τριάδα στην άμυνα.

Ο τεχνικός των Αρκάδων εξήγησε ότι δεν έχει παράπονα από την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του, ενώ μίλησε και για τον σχηματισμό που επέλεξε με την τριάδα στην άμυνα.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην κάμερα της Cosmote TV:

Για το τι γεύση του αφήνει το τελικό αποτέλεσμα: «Ήταν ένα κρίσιμο ματς, ακολουθούν κι άλλα. Πρέπει να έχουμε την ίδια προσπάθεια για να μείνουμε ζωντανοί. Μου αφήνει μια δυσαρέσκεια το αποτέλεσμα, γιατί προηγηθήκαμε αλλά δεν κρατήσαμε το αποτέλεσμα. Προσπάθησαν τα παιδιά μέχρι το τελευταίο λεπτό, δεν μπορούμε να έχουμε παράπονα. Παραμείναμε ζωντανοί, έχουμε πολλά παιχνίδια μπροστά μας, πρέπει να συνεχίσουμε έτσι».

Για την αλλαγή φιλοσοφίας με τους 3 αμυντικούς: «Δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε, η ΑΕΛ ήταν σε καλύτερη κατάσταση. Έπρεπε πρώτα να την αντιμετωπίσουμε, για αυτό επιλέξαμε αυτόν τον σχηματισμό, για να κουμπώσουμε στους παίκτες τους, να πάμε σε σκληρές μονομαχίες και να εκμεταλλευτούμε κενούς χώρους. Για μεγάλο χρονικό διάστημα πήγε καλά. Όταν κάτι το δοκιμάζεις μόνο 3-4 μέρες, θα έχει και διαστήματα που δεν θα πάει καλά. Τα παιδιά όμως προσπάθησαν πολύ».