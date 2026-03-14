Σαραγόσα: «Περήφανος για τους παίκτες μου, συγχαρητήρια στον Αθανασιάδη»

Τα εύσημα για την απόδοση του Γιώργου Αθανασιάδη έδωσε ο Ζεράρ Σαραγόσα μετά την ισοπαλία του Πανσερραϊκού απέναντι στον Άρη με 0-0, τονίζοντας ότι είναι περήφανος για τους παίκτες του για την εμφάνιση τους.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το παιχνίδι: «Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στον τερματοφύλακα του Άρη γιατί ήταν ο καλύτερος του αγώνα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και την ομάδα μου, έκανε καλό παιχνίδι και έβγαλε το πλάνο της εβδομάδας.

Στο πρώτο μέρος δεν είχαμε την κατοχή αλλά είχαμε τον έλεγχο. Στο δεύτερο μέρος, μετά την κόκκινη κάρτα, είχαμε τις ευκαιρίες να πάρουμε το ματς».

Για το τι είπε στους παίκτες του: «Είπα στους παίκτες ότι είμαι πολύ περήφανος γι’ αυτούς και ότι κάνουν μια πολύ καλή δουλειά. Πρέπει να πάμε για τους τρεις βαθμούς με τον Παναιτωλικό».