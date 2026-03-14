Ματσάρα στη Λάρισα, μοιρασιά (1-1) για ΑΕΛ και Αστέρα Τρίπολης

Δύο γκολ, τρία δοκάρια και εξαιρετικός ρυθμός στο «AEL FC Arena», σε κομβική αναμέτρηση με επίκεντρο τη μάχη της παραμονής. Οι Αρκάδες προηγήθηκαν με τον Μπαρτόλο (40΄) και οι Θεσσαλοί ισοφάρισαν με εύστοχο πέναλτι του Σαγάλ (55΄).

Η ΑΕΛ μπήκε με μεγάλη ενέργεια και διάθεση στο παιχνίδι και με το…καλησπέρα περιόρισε τον Αστέρα σε παθητικό ρόλο.

Μόλις στο 3΄ο Σαγάλ εκτέλεσε φάουλ με τον Χατζηεμμανουήλ να διώχνει με το αντίθετο χέρι και την μπάλα να βρίσκει το δοκάρι. Στο 10΄σέντρα του Σαγάλ η μπάλα βρήκε στον Τριανταφυλλόπουλο πήρε περίεργη τροχιά και έφυγε κόρνερ.

Η θεσσαλική ομάδα συνέχισε να πραγματοποιεί επιθέσεις κατά κύματα και να ψάχνει το γκολ. Στο 15΄εκτέλεση του Όλαφσον στο δεύτερο δοκάρι η μπάλα άουτ.

«Ντρίμπλαρε» το VAR (για πέναλτι) o Τσακαλίδης

Στο 25΄το VAR (Φωτιάς) έκρινε πως υπάρχει πέναλτι υπέρ των Αρκάδων και κάλεσε τον ρέφερι Τσακαλίδη να τσεκάρει χέρι του Μπατουμπινσικά μέσα στην περιοχή. Ωστόσο ο διαιτητής κράτησε την αρχική του απόφαση, θεωρώντας πως προηγήθηκε το επιθετικό φάουλ του Όκο και έπειτα το χέρι του παίκτη της ΑΕΛ.

Μεγάλη ευκαιρία για τους γηπεδούχους στο 34΄. Σε φάση διαρκείας έπειτα από κόρνερ, η μπάλα χτύπησε εξ επαφής στο γόνατο του Σουρλή κι έφυγε άουτ. Στο 36΄πλασέ του Ατανάσοφ ο Χατζηεμμανουήλ έδιωξε στην αριστερή γωνία.

Γκολ ο Μπαρτόλο (0-1)

Στην πρώτη του φάση στο παιχνίδι ο Αστέρας απέκτησε το προβάδισμα στο 40΄. Ο Μπαρτόλο με απευθείας εκτέλεση φάουλ βρήκε στόχο και έγραψε το 0-1.

Οι φιλοξενούμενοι….άγγιξαν το δεύτερο γκολ στο 45+2΄, όταν μετά από κεφαλιά του Αλμύρα ο Αναγνωστόπουλος έδιωξε με τα ακροδάχτυλα και η μπάλα βρήκε το δοκάρι.

Πέναλτι και 1-1

Στο 54΄ο διαιτητής σφύριξε πέναλτι για μαρκάρισμα του Αλάγκμπε στον Σουρλή. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Σαγάλ, βρήκε στόχο και ισοφάρισε (1-1).

Δοκάρι ο Μασόν

Στο 59΄η ΑΕΛ…φλέρταρε με το δεύτερο γκολ όταν ο Μασόν με διαγώνιο σουτ έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Καλή στιγμή για τον Αστέρα στο 66΄με πλασέ του Αλμύρα που έδιωξε σε κόρνερ ο Αναγνωστόπουλος.

Στα εναπομείναντα λεπτά οι Θεσσαλοί είχαν την πρωτοβουλία, ωστόσο δεν ήταν ιδιαίτερα απειλητικοί για τα καρέ των φιλοξενούμενων.

Το τελικό 1-1 δεν ικανοποιεί την ΑΕΛ δεδομένου πως επρόκειτο για ματς must - win μέσα στην έδρα της, με τους «Βυσσινί» να παραμένουν στο +5 από τη ζώνη του υποβιβασμού και τον προτελευταίο της βαθμολογίας Αστέρα Τρίπολης που το πάλεψε κι έμεινε όρθιος στη Λάρισα.

O διαιτητής Τσακαλίδης (Χαλκιδικής) έδειξε κίτρινη κάρτα στους Ηλιάδη, Πέρες, Μούργο, Μπαρτόλο, Σίπτσιτς.

AEΛ (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Ηλιάδης, Μπατουμπινσικά, Φεριγκρά, Μασόν (87΄Αποστολάκης), Σουρλής (82΄Πέρες), Ατανάσοφ (71΄Νάορ), Όλαφσον, Κακουτά (71΄Πασάς), Τούπτα (87΄Μούργος), Σαγάλ.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Γιώργος Αντωνόπουλος): Χατζηεμμανουήλ, Δεληγιαννίδης, Τριανταφυλλόπουλος (71΄Λάσκαρης), Σίπτσιτς, Σιλά, Εμμανουηλίδης (65΄Κετού), Αλμύρας, Μουνιόθ (86΄Τζανδάρης), Αλάγκμπε, Μπαρτόλο, Όκο (87΄Μακέντα).