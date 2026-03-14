Κριτική παικτών Άρη: Ένας Αθανασιάδης δεν φέρνει την άνοιξη

Η κριτική των παικτών του Άρη μετά την νέα ισοπαλία απέναντι στον Πανσερραϊκό

Αθανασιάδης 10: Ε τι άλλο να κάνει; Σπαθιά να καταπιεί; Πρέπει να φτιαχτεί ένα ξεχωριστό βίντεο με highlights για τα κατορθώματα του Έλληνα κίπερ, ο οποίος κατέβασε ρολά...

Φαμπιάνο 7: Θετικός στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Ο Βραζιλιάνος ήταν μπροστά στις περισσότερες φάσεις και έσωσε τους περισσότερους κινδύνους

Ρόουζ 6: Από τα καλά του παιχνίδια με την ομάδα του Άρη, δεν σημείωσε χτυπητά λάθη.

Μεντίλ 7: Ο Μαροκινός θέλει χρόνο ακόμη και ψάχνει να βρει το χαμένο έδαφος των περασμένων μηνών.

Τεχέρο 4: Ο μοιραίος του Άρη. Η αποβολή του κόστισε στην ομάδα του Γρηγορίου και το κόστος ήταν εν τέλει οι 2 βαθμοί που χάθηκαν.

Χόνγκλα 6: Δείχνει πως συνεργάζεται καλύτερα με τους συμπαίκτες του. Θέλει χρόνο και παιχνίδια.

Ράσιτς 6: Ο Σέρβος έτρεξε πολύ, όμως δείχνει πως όταν το παιχνίδι είναι σε κλειστούς χώρους δεν καταφέρνει να συνεργασεί σωστά με τους συμπαίκτες του στο κέντρο.

Μπουσαϊντ 6: Άρεσε στο πρώτο ημίχρονο. - Κουράστηκε στο δεύτερο και αντικαταστάθηκε

Ντούντου 7: Θετικός στο πρώτο μέρος - Αντικαταστάθηκε νωρίς

Μορόν 6: Δεν τροφοδοτήθηκε, όμως δεν έδειξε ιδιαίτερο ζήλο για κάτι παραπάνω...

Αλφαρέλα 6: Είχε την καλή ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου. Από κει και πέρα... τίποτε το σημαντικό

Αναπληρωματικοί:

Δώνης 7: Ο Έλληνας εξτρέμ είναι γνωστό πως αρέσει και είναι χρήσιμος. Αυτό όμως που τον κρατάει πίσω είναι οι τραμυατισμοί και τα χαμένα παιχνίδια

Κουαμέ 6: Πιο θετικός από προηγούμενες αναμετρήσεις. Δεν κατάφερε να γίνει απειλητικός

Φαντικά 6: Μπήκε να τρέξει και να καλύψει αριθμητικό χάντικαπ με παραπάνω τρεξίματα

Φρίντεκ -: Έπαιξε λίγο και δεν μπορεί να κριθεί αυστηρά...

Γιαννιώτας 6: Έδωσε και πάλι πείσμα και πάθος. Έχασε τρομερή ευκαιρία στο φινάλε με την μπάλα να τραντάζει το δοκάρι...