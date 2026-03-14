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Σπάνιος... πελάτης ο ΟΦΗ του Ολυμπιακού: 19η σερί ήττα - Μόνο φέτος έχασε τρεις φορές με 3-0!

Ποδόσφαιρο
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Μέσα σε περίπου 100 ημέρες, ο ΟΦΗ του Χρήστου Κόντη δέχθηκε τρεις τριάρες από τους ερυθρόλευκους.

Ο ΟΦΗ θα παίξει την τελευταία αγωνιστική εκτός έδρας "τελικό" με τον Άρη για την είσοδο στα πλέι-οφ για τις θέσεις 5-8, αφού σε περίπτωση ήττα κινδυνεύει να βρεθεί στα πλέι-άουτ για την αποφυγή του υποβιβασμού.

Κι αυτό γιατί οι Κρητικοί δεν απέφυγαν την βαριά εντός έδρας ήττα από τον Ολυμπιακό, σε ένα παιχνίδι όπου ο ΟΦΗ δεν κατάφερε να φανεί ανταγωνιστικός απέναντι στους ερυθρόλευκους.

Το τελικό 0-3 απεικονίζει πλήρως την εικόνα του ματς, με την ομάδα του Χρήστου Κόντη να έχει μεγάλα προβλήματα, τόσο στην ανάπτυξη, όσο και στο ανασταλτικό κομμάτι.

Συμπτωματικά ήταν η τρίτη ήττα του ΟΦΗ από τον Ολυμπιακό στις τελευταίες 100 ημέρες με το ίδιο σκορ, όλες με τον Έλληνα τεχνικό στο τιμόνι.

Η αρχή έγινε στις 6 Δεκεμβρίου, στο εύκολο 3-0 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στον αγώνα για την 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος, όπου το παιχνίδι είχε ουσιαστικά κριθεί από το πρώτο ημίχρονο χάρη σε δύο γκολ του Αγιούμπ Ελ-Κααμπί.

Ακολούθησε το 0-3 στον τελικό του Σούπερ Καπ στο Παγκρήτιο, σκορ που διαμορφώθηκε πάντως στην παράταση, αφού η κανονική διάρκεια της αναμέτρησης έληξε χωρίς τέρματα.

Το κακό για την ομάδα του Χρήστου Κόντη τρίτωσε το απόγευμα του Σαββάτου με το 0-3, που έδωσε συνέχεια σε μία απίστευτα αρνητική παράδοση για τον ΟΦΗ.

Κι αυτό γιατί αυτή ήταν η 19η συνεχόμενη νίκη του Ολυμπιακού σε όλες τις διοργανώσεις επί της ομάδας του Ηρακλείου με τον σαρωτικό απολογισμό τερμάτων 47-7!

Ο ΟΦΗ δεν έχει καν σκοράρει στα 8 τελευταία παιχνίδια απέναντι στους ερυθρόλευκους (τελευταίο γκολ τον Ιανουάριο του 2023 στην ήττα με 2-1), ενώ η τελευταία φορά που έκοψε βαθμό από τους Πειραιώτες ήταν στις 21 Οκτωβρίου του 2018, στην νίκη με 1-0 χάρη σε ένα τέρμα του Βουο.

Αναλυτικά το σερί των 19 νικών του Ολυμπιακού επί του ΟΦΗ έχει ως εξής:

14/3/2026 Πρωτάθλημα ΟΦΗ - Ολυμπιακός 0-3
0/1/2026 Σούπερ Καπ ΟΦΗ - Ολυμπιακός 0-3 (κ.δ. 0-0)
6/12/2025 Πρωτάθλημα Ολυμπιακός - ΟΦΗ 3-0
17/5/2025 Κύπελλο ΟΦΗ - Ολυμπιακός 0-2
9/3/2025 Πρωτάθλημα Ολυμπιακός - ΟΦΗ 1-0
1/12/2024 Πρωτάθλημα ΟΦΗ - Ολυμπιακός 0-2
10/2/2024 Πρωτάθλημα Ολυμπιακός - ΟΦΗ 4-0
30/10/2023 Πρωτάθλημα ΟΦΗ - Ολυμπιακός 0-2
29/1/2023 Πρωτάθλημα Ολυμπιακός - ΟΦΗ 2-1
9/10/2022 Πρωτάθλημα ΟΦΗ - Ολυμπιακός 1-2
27/2/2022 Πρωτάθλημα Ολυμπιακός - ΟΦΗ 2-0
4/12/2021 Πρωτάθλημα ΟΦΗ - Ολυμπιακός 1-3
7/2/2021 Πρωτάθλημα Ολυμπιακός - ΟΦΗ 3-0
8/11/2020 Πρωτάθλημα ΟΦΗ - Ολυμπιακός 0-2
15/7/2020 Πρωτάθλημα ΟΦΗ - Ολυμπιακός 1-3
1/7/2020 Πρωτάθλημα Ολυμπιακός - ΟΦΗ 2-1
22/1/2020 Πρωτάθλημα ΟΦΗ - Ολυμπιακός 0-1
19/10/2019 Πρωτάθλημα Ολυμπιακός - ΟΦΗ 2-1
25/2/2019 Πρωτάθλημα Ολυμπιακός - ΟΦΗ 5-1

 

Σπάνιος... πελάτης ο ΟΦΗ του Ολυμπιακού: 19η σερί ήττα - Μόνο φέτος έχασε τρεις φορές με 3-0!