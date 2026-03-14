Σπάνιος... πελάτης ο ΟΦΗ του Ολυμπιακού: 19η σερί ήττα - Μόνο φέτος έχασε τρεις φορές με 3-0!

Ο ΟΦΗ θα παίξει την τελευταία αγωνιστική εκτός έδρας "τελικό" με τον Άρη για την είσοδο στα πλέι-οφ για τις θέσεις 5-8, αφού σε περίπτωση ήττα κινδυνεύει να βρεθεί στα πλέι-άουτ για την αποφυγή του υποβιβασμού.
Κι αυτό γιατί οι Κρητικοί δεν απέφυγαν την βαριά εντός έδρας ήττα από τον Ολυμπιακό, σε ένα παιχνίδι όπου ο ΟΦΗ δεν κατάφερε να φανεί ανταγωνιστικός απέναντι στους ερυθρόλευκους.
Το τελικό 0-3 απεικονίζει πλήρως την εικόνα του ματς, με την ομάδα του Χρήστου Κόντη να έχει μεγάλα προβλήματα, τόσο στην ανάπτυξη, όσο και στο ανασταλτικό κομμάτι.
Συμπτωματικά ήταν η τρίτη ήττα του ΟΦΗ από τον Ολυμπιακό στις τελευταίες 100 ημέρες με το ίδιο σκορ, όλες με τον Έλληνα τεχνικό στο τιμόνι.
Η αρχή έγινε στις 6 Δεκεμβρίου, στο εύκολο 3-0 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στον αγώνα για την 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος, όπου το παιχνίδι είχε ουσιαστικά κριθεί από το πρώτο ημίχρονο χάρη σε δύο γκολ του Αγιούμπ Ελ-Κααμπί.
Ακολούθησε το 0-3 στον τελικό του Σούπερ Καπ στο Παγκρήτιο, σκορ που διαμορφώθηκε πάντως στην παράταση, αφού η κανονική διάρκεια της αναμέτρησης έληξε χωρίς τέρματα.
Το κακό για την ομάδα του Χρήστου Κόντη τρίτωσε το απόγευμα του Σαββάτου με το 0-3, που έδωσε συνέχεια σε μία απίστευτα αρνητική παράδοση για τον ΟΦΗ.
Κι αυτό γιατί αυτή ήταν η 19η συνεχόμενη νίκη του Ολυμπιακού σε όλες τις διοργανώσεις επί της ομάδας του Ηρακλείου με τον σαρωτικό απολογισμό τερμάτων 47-7!
Ο ΟΦΗ δεν έχει καν σκοράρει στα 8 τελευταία παιχνίδια απέναντι στους ερυθρόλευκους (τελευταίο γκολ τον Ιανουάριο του 2023 στην ήττα με 2-1), ενώ η τελευταία φορά που έκοψε βαθμό από τους Πειραιώτες ήταν στις 21 Οκτωβρίου του 2018, στην νίκη με 1-0 χάρη σε ένα τέρμα του Βουο.
Αναλυτικά το σερί των 19 νικών του Ολυμπιακού επί του ΟΦΗ έχει ως εξής:
|14/3/2026
|Πρωτάθλημα
|ΟΦΗ - Ολυμπιακός 0-3
|0/1/2026
|Σούπερ Καπ
|ΟΦΗ - Ολυμπιακός 0-3 (κ.δ. 0-0)
|6/12/2025
|Πρωτάθλημα
|Ολυμπιακός - ΟΦΗ 3-0
|17/5/2025
|Κύπελλο
|ΟΦΗ - Ολυμπιακός 0-2
|9/3/2025
|Πρωτάθλημα
|Ολυμπιακός - ΟΦΗ 1-0
|1/12/2024
|Πρωτάθλημα
|ΟΦΗ - Ολυμπιακός 0-2
|10/2/2024
|Πρωτάθλημα
|Ολυμπιακός - ΟΦΗ 4-0
|30/10/2023
|Πρωτάθλημα
|ΟΦΗ - Ολυμπιακός 0-2
|29/1/2023
|Πρωτάθλημα
|Ολυμπιακός - ΟΦΗ 2-1
|9/10/2022
|Πρωτάθλημα
|ΟΦΗ - Ολυμπιακός 1-2
|27/2/2022
|Πρωτάθλημα
|Ολυμπιακός - ΟΦΗ 2-0
|4/12/2021
|Πρωτάθλημα
|ΟΦΗ - Ολυμπιακός 1-3
|7/2/2021
|Πρωτάθλημα
|Ολυμπιακός - ΟΦΗ 3-0
|8/11/2020
|Πρωτάθλημα
|ΟΦΗ - Ολυμπιακός 0-2
|15/7/2020
|Πρωτάθλημα
|ΟΦΗ - Ολυμπιακός 1-3
|1/7/2020
|Πρωτάθλημα
|Ολυμπιακός - ΟΦΗ 2-1
|22/1/2020
|Πρωτάθλημα
|ΟΦΗ - Ολυμπιακός 0-1
|19/10/2019
|Πρωτάθλημα
|Ολυμπιακός - ΟΦΗ 2-1
|25/2/2019
|Πρωτάθλημα
|Ολυμπιακός - ΟΦΗ 5-1