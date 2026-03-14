Σπάνιος... πελάτης ο ΟΦΗ του Ολυμπιακού: 19η σερί ήττα - Μόνο φέτος έχασε τρεις φορές με 3-0!

Μέσα σε περίπου 100 ημέρες, ο ΟΦΗ του Χρήστου Κόντη δέχθηκε τρεις τριάρες από τους ερυθρόλευκους.

Ο ΟΦΗ θα παίξει την τελευταία αγωνιστική εκτός έδρας "τελικό" με τον Άρη για την είσοδο στα πλέι-οφ για τις θέσεις 5-8, αφού σε περίπτωση ήττα κινδυνεύει να βρεθεί στα πλέι-άουτ για την αποφυγή του υποβιβασμού.

Κι αυτό γιατί οι Κρητικοί δεν απέφυγαν την βαριά εντός έδρας ήττα από τον Ολυμπιακό, σε ένα παιχνίδι όπου ο ΟΦΗ δεν κατάφερε να φανεί ανταγωνιστικός απέναντι στους ερυθρόλευκους.

Το τελικό 0-3 απεικονίζει πλήρως την εικόνα του ματς, με την ομάδα του Χρήστου Κόντη να έχει μεγάλα προβλήματα, τόσο στην ανάπτυξη, όσο και στο ανασταλτικό κομμάτι.

Συμπτωματικά ήταν η τρίτη ήττα του ΟΦΗ από τον Ολυμπιακό στις τελευταίες 100 ημέρες με το ίδιο σκορ, όλες με τον Έλληνα τεχνικό στο τιμόνι.

Η αρχή έγινε στις 6 Δεκεμβρίου, στο εύκολο 3-0 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στον αγώνα για την 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος, όπου το παιχνίδι είχε ουσιαστικά κριθεί από το πρώτο ημίχρονο χάρη σε δύο γκολ του Αγιούμπ Ελ-Κααμπί.

Ακολούθησε το 0-3 στον τελικό του Σούπερ Καπ στο Παγκρήτιο, σκορ που διαμορφώθηκε πάντως στην παράταση, αφού η κανονική διάρκεια της αναμέτρησης έληξε χωρίς τέρματα.

Το κακό για την ομάδα του Χρήστου Κόντη τρίτωσε το απόγευμα του Σαββάτου με το 0-3, που έδωσε συνέχεια σε μία απίστευτα αρνητική παράδοση για τον ΟΦΗ.

Κι αυτό γιατί αυτή ήταν η 19η συνεχόμενη νίκη του Ολυμπιακού σε όλες τις διοργανώσεις επί της ομάδας του Ηρακλείου με τον σαρωτικό απολογισμό τερμάτων 47-7!

Ο ΟΦΗ δεν έχει καν σκοράρει στα 8 τελευταία παιχνίδια απέναντι στους ερυθρόλευκους (τελευταίο γκολ τον Ιανουάριο του 2023 στην ήττα με 2-1), ενώ η τελευταία φορά που έκοψε βαθμό από τους Πειραιώτες ήταν στις 21 Οκτωβρίου του 2018, στην νίκη με 1-0 χάρη σε ένα τέρμα του Βουο.

Αναλυτικά το σερί των 19 νικών του Ολυμπιακού επί του ΟΦΗ έχει ως εξής: