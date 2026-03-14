Λεβαδειακός: Χωρίς πέντε κόντρα στον ΠΑΟΚ - Επιστρέφει ο Βέρμπιτς

Χωρίς πέντε παίκτες θα αγωνιστεί ο Λεβαδειακός κοντρα στον ΠΑΟΚ, με τον Νίκο Παπαδόπουλο να υπολογίζει ξανά στον Βέρμπιτς.

Με προπόνηση στο Αθλητικό Κέντρο του Αγίου Σπυρίδωνα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Λεβαδειακού για τον αυριανό αγώνα (15/3, 18:00) με τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας, για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος δεν μπορεί να υπολογίζει στους τιμωρημένους Παλάσιος και Λαμαράνα, ενώ εκτός έμεινε και ο Κωστή που τραυματίστηκε. Τέλος, παραμένουν εκτός οι Λιάγκας και Παπαδόπουλος, ενώ ο Μπέντζαμιν Βέρμπιτς επέστρεψε στην αποστολή.

Στην αποστολή του Λεβαδειακού που ταξίδεψε για την Θεσσαλονίκη βρίσκονται οι: Λοντίγκιν, Άνακερ, Σουρδής, Χάνα, Φίλων, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Κορνέζος, Μάγκνουσον, Νίκας, Γκούμας, Τσοκάι, Μπάλτσι, Όζμπολτ, Πεντρόζο, Συμελίδης, Λαγιούς, Βέρμπιτς και Οζέγκοβιτς.