Κηφισιά: Επέστρεψε ο Χουχούμης ενόψει Βόλου

Έτοιμη για την αναμέτρηση με τον Βόλο είναι η Κηφισιά.

Η Κηφισιά ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για το ματς κόντρα στον Βόλο για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Σεμπάστιαν Λέτο μπορεί να υπολογίζει ξανά στον Χουχούμη, ο οποίος είχε μείνει εκτός απο την προηγούμενη αναμέτρηση λόγω ίωσης, ενώ εκτός έμεινε ο Μαϊντάνα.

Αναλυτικά η αποστολή:

Ξενόπουλος, Ραμίρεζ, Σιμόν, Χουχούμης, Μποτία, Πέτκοφ, Κονατέ, Ούγκο Σόουζα, Πόκορνι, Λαρουσί, Πόμπο, Μπένι, Έμπο, Ρουκουνάκης, Βιγιαφάνιες, Ρούμπεν Πέρεθ, Αμανί, Αντόνισε, Θεοδωρίδης, Ζέρσον Σόουζα, Νούνελι, Χριστόπουλος, Ταβάρες, Μίγιτς.