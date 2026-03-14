Μουζακίτης: «Έσπασε το ρόδι - Χρειαζόμασταν αυτή τη νίκη»

Ο Χρήστος Μουζακίτης πέτυχε το πρώτο του φετινό γκολ στην εκτός έδρας νίκη του Ολυμπιακού με 3-0 επί του ΟΦΗ, αναφέροντας ότι επιτέλους έσπασε το ρόδι, ενώ τόνισε ότι χρειαζόντουσαν αυτή την νίκη οι «ερυθρόλευκοι».

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο διεθνής μέσος:

«Χρειαζόμασταν αυτή τη νίκη για τη συνέχεια, με μεγάλο σκορ, μας δίνει μεγάλη αυτοπεποίθηση, μας ξεκλειδώνει κάποια πράγματα που ίσως στα προηγούμενα παιχνίδια δεν κάναμε καλά. Ήταν το κατάλληλο σημείο.

Ευχαριστώ τον Ταρέμι, η αλήθεια είναι ότι προφανώς του το ζήτησα, το ήθελα πολύ αυτό το γκολ, είχα βάλει άλλα δύο και δεν είχαν μετρήσει. Έσπασε το ρόδι.

Κοιτάμε κάθε ματς ξεχωριστά. Τώρα η Λάρισα, μετά να δούμε πώς θα βγει το πρόγραμμα. Έχουμε στο μυαλό μας το επόμενο παιχνίδι, χωρίς να σκεφτόμαστε τι θα γίνει μετά».