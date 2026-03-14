Ελ Κααμπί: «Ο Ολυμπιακός είναι η οικογένειά μου»

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην Cosmote TV:
Για την ανανέωσή του: «Πάντα η καρδιά μου είναι εδώ, πάντα ήθελα να συνεχίσω. Η οικογένειά μου είναι ευτυχισμένη στον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός είναι η οικογένειά μου. Ελπίζω να συνεχίσω για πολύ καιρό εδώ, να συνεχίσω να σκοράρω και να βοηθάω την ομάδα».
Για το πού θα σταματήσει στο σκοράρισμα: «Θα φτάσω όσο πιο ψηλά γίνεται, θα είμαι εδώ όσο μπορώ, να βοηθάω τον Ολυμπιακό. Νιώθω ότι εδώ είναι η οικογένειά μου. Θα είμαι εδώ για να βάζω πολλά πολλά γκολ στον Ολυμπιακό».