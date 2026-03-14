Ελ Κααμπί: «Ο Ολυμπιακός είναι η οικογένειά μου»

Ο πρωταγωνιστής της νίκης 0-3 του Ολυμπιακού επί του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο εξέφρασε τα συναισθήματά του για τους Πειραιώτες λίγες ημέρες μετά την ανανέωση του συμβολαίου του έως το καλοκαίρι του 2029.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην Cosmote TV:

Για την ανανέωσή του: «Πάντα η καρδιά μου είναι εδώ, πάντα ήθελα να συνεχίσω. Η οικογένειά μου είναι ευτυχισμένη στον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός είναι η οικογένειά μου. Ελπίζω να συνεχίσω για πολύ καιρό εδώ, να συνεχίσω να σκοράρω και να βοηθάω την ομάδα».

Για το πού θα σταματήσει στο σκοράρισμα: «Θα φτάσω όσο πιο ψηλά γίνεται, θα είμαι εδώ όσο μπορώ, να βοηθάω τον Ολυμπιακό. Νιώθω ότι εδώ είναι η οικογένειά μου. Θα είμαι εδώ για να βάζω πολλά πολλά γκολ στον Ολυμπιακό».