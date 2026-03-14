Και στατιστικός ο διασυρμός του ΟΦΗ: 2 τελικές και 0,06 ΧGoals έναντι 14 και 2,47 του Ολυμπιακού! (pics)

Τραγικός ο ΟΦΗ του Χρήστου Κόντη κόντρα στον Ολυμπιακό, με τους Κρητικούς να διασύρονται σε όλους τους τομείς από τον Ολυμπιακό και να είναι... εξαφανισμένοι από το ματς.

Εικόνα εξαθλίωσης για την ομάδα του Μιχάλη Μπούση και του Χρήστου Κόντη καθώς η ΟΦΗ ήταν κυριολεκτικά εξαφανισμένος όπως προκύπτει από τη στατιστική του αγώνα.

Το ίδιο το παιχνίδι βέβαια έδωσε σαφείς απαντήσεις και δεν δημιούργησε ερωτηματικά, ωστόσο ο χειρότερος φετινός ΟΦΗ ήταν πραγματικά σε άλλο γήπεδο.

Η περισσή μαχητικότητα που έδειχνε στο προηγούμενο κομμάτι του πρωταθλήματος πήγε περίπατο, με τον Ολυμπιακό που δεν μπορούσε στα τελευταία ματς να βρίσκει τελικά 3 γκολ και ενώ θα μπορούσε να σκοράρει ακόμα περισσότερα.

Οι στατιστικοί δείκτες αποτυπώνουν την πραγματικότητα.