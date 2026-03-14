Και στατιστικός ο διασυρμός του ΟΦΗ: 2 τελικές και 0,06 ΧGoals έναντι 14 και 2,47 του Ολυμπιακού! (pics)

Εικόνα εξαθλίωσης για την ομάδα του Μιχάλη Μπούση και του Χρήστου Κόντη καθώς η ΟΦΗ ήταν κυριολεκτικά εξαφανισμένος όπως προκύπτει από τη στατιστική του αγώνα.
Το ίδιο το παιχνίδι βέβαια έδωσε σαφείς απαντήσεις και δεν δημιούργησε ερωτηματικά, ωστόσο ο χειρότερος φετινός ΟΦΗ ήταν πραγματικά σε άλλο γήπεδο.
Η περισσή μαχητικότητα που έδειχνε στο προηγούμενο κομμάτι του πρωταθλήματος πήγε περίπατο, με τον Ολυμπιακό που δεν μπορούσε στα τελευταία ματς να βρίσκει τελικά 3 γκολ και ενώ θα μπορούσε να σκοράρει ακόμα περισσότερα.
Οι στατιστικοί δείκτες αποτυπώνουν την πραγματικότητα.