Πέρασαν από το Ηράκλειο οι Νέοι του Ολυμπιακού

Στις νίκες επέστρεψε η ομάδα Νέων του Ολυμπιακού, η οποία επικράτησε με 3-1 του ΟΦΗ εκτός έδρας για την 25η αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League Κ19.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν δυνατά στον αγώνα και προηγήθηκαν μόλις στο 15ο λεπτό με τον Σαντή να κάνει κοντινό πλασέ και να ανοίγει το σκορ για το 0-1, έπειτα από ασίστ του Σιώζιου.

Στη συνέχεια ο ρυθμός του αγώνα έπεσε, όμως ο Ολυμπιακός συνέχισε να έχει τον έλεγχο και να προσπαθεί να γίνει απειλητικός.

Στο δεύτερο μέρος η ομάδα του Γιώργου Σίμου ήθελε να πετύχει και άλλα τέρματα προκειμένου να τελειώσει την υπόθεση νίκη.

Στο 79′ ο Σιώζιος έκανε σέντρα για τον Νουχάι και εκείνος νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα για το 0-2 δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στον Ολυμπιακό.

Δέκα λεπτά αργότερα ο ΟΦΗ κατάφερε να μειώσει σε 1-2 με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Χαραλαμπάκη, ενώ το τελικό 1-3 για τον Ολυμπιακό διαμόρφωσε στο 90+1′ ο Καρκατσάλης έπειτα από νέα ασίστ του Σιώζιου, ο οποίος μοίρασε συνολικά τρεις στον αγώνα.

Επόμενη αναμέτρηση για την Κ19 του Ολυμπιακού είναι με αντίπαλο την ΑΕΛ εντός έδρας.

ΟΦΗ (Μ. Πατεμτζής): Γυπαράκης, Χάλει (84′ Καρνέζος), Λαγουδάκης, Μπαλάσης, Καινουργιάκης, Καρβούνης (77′ Χότζα), Τούφας (77′ Βγοντζάς), Αντωνακάκης, Ασμαριανάκης, Σιτμαλίδης, Σωμαράκης (84′ Κοζυράκης).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Σίμος): Γεωργακόπουλος, Σιώζιος, Βενέτης, Καρκατσάλης, Μίλισιτς, Πλις, Τρικαλιώτης (65′ Νουχάι), Κότσαλος (85′ Φράγκος), Σαντής (85′ Αντωνίου), Κάπελας, Χάμζα (74′ Καλαϊτζίδης).